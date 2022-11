X Factor diretta 3 novembre: secondo Live Show, ospite Morgan

Condividi su

Giovedì 3 novembre, a partire dalle 21.15, su Sky va in onda una nuova puntata di X Factor 2022, condotta da Francesca Michielin.

Anche nel secondo Live Show i protagonisti di ogni squadra si esibiscono con la speranza di rimanere in gara.

Il team di Ambra Angiolini è formata da I Tropea e Lucrezia Maria Fioritti. La squadra di Dargen D’amico è formato dai Disco Club Paradiso, Matteo Orsi e Beatrice Maria Visconti, in arte Beatrice V.

Rkomi ha in squadra i Santi Francesi, Giorgia Turcato e Jacopo Rossetto. I componenti del team di Fedez sono invece gli Omini, Linda Riverditi e Gaia Eleonora Cipollaro.

Sette giorni fa è stato eliminato Matteo Siffredi, del team di Ambra Angiolini.

Ospite della puntata è Morgan.

X Factor diretta 3 novembre, i Live Show

In apertura della diretta del 3 novembre tutti i protagonisti cantano Video Killed the Radio Stars. In questa puntata vogliono rendere omaggio ad MTV e di alcuni volti della rete. Sono infatti presenti in platea Camila Raznovich, Carolina di Domenico, Daniele Bossari, Giorgia Surina e tanti altri.

I concorrenti vengono divisi in due manche e canteranno alcuni brani di star iconiche della MTV Generation. Il meno votato andrà allo spareggio.

La prima a salire sul palco è Beatrice V, del team di Dargen D’Amico. Canta Tutti i miei sbagli dei Subsonica. Standing ovation da parte del pubblico. Complimenti da parte di Ambra Angiolini e Rkomi che hanno apprezzato il fatto che sia uscita dalla sua comfort zone. Performance apprezzata a metà da Fedez.

Secondi artisti in gara sono i Tropea, del team di Ambra Angiolini. Interpretano Ray Of Light di Madonna in una versione originale, riuscendo a rendere proprio il brano. Solo pareri positivi da parte dei giudici che hanno apprezzato la loro cover anche se non avrebbero così stravolto l’arrangiamento.