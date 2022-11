Tale e Quale Show diretta 4 novembre: le imitazioni della sesta puntata

Condividi su

Venerdì 4 novembre, alle 21.25, va in onda su Rai 1 la sesta puntata di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

Il cast è composto da Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Quarto giudice a sorpresa che siede accanto a Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello sarà Maurizio Costanzo, imitata da Massimo Lopez.

La scorsa settimana ha vinto ancora una volta Antonino interpretando Loredana Bertè.

Tale e Quale Show 4 novembre, diretta della sesta puntata

Nella diretta del 4 novembre Carlo Conti dopo il consueto riepilogo della puntata precedente, saluta la giuria e in particolare Maurizio Costanzo (Massimo Lopez) nel ruolo di quarto giudice.

La prima ad esibirsi è Samira Lui che deve imitare Kaoma con Lambada.I giudici si complimentano con trucco e parrucco per il look, molto somigliante all’originale. Giudizio abbastanza positivo nel canto in quanto ci sono state delle imprecisioni. Secondo Malgioglio “è stata terribile”.

Segue Andrea Dianetti che questa settimana imita Irama con il brano sanremese Ovunque Sarai. Molto somigliante nelle movenze e nella voce grazie anche all’ausilio dell’autotune, adoperato anche dall’originale. Riceve complimenti anche da Cristiano Maglioglio, condivisi anche dagli altri giudici.

Terza protagonista è Valentina Persia con Pippo Franco con la canzone Chi chi chi co co co. Look abbastanza somigliante all’originale, considerando sempre che si tratta di una donna che imita un uomo. Standing ovation da parte del pubblico per l’ironia. Molti divertiti i giudici che riconosco in lei talento, comicità e professionalità.

E’ il turno di Rosalinda Cannavò che interpreta Anna Oxa con Quando nasce un amore. Impressionante la somiglianza nel trucco. La Cannavò migliora ogni settimana di più non solo nelle imitazioni ma anche a livello vocale, nonostante qualche piccola stonatura. I giudici però le fanno notare che in alcuni punti si è un po’ persa, soprattutto nelle parti più alte.