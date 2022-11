Maurizio Costanzo Show 4 novembre, gli ospiti: tra i presenti Patty Pravo e Lorella Cuccarini

Condividi su

Venerdì 4 novembre, in seconda serata su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show. Il programma, tra i più longevi della televisione italiana, è condotto da Maurizio Costanzo. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Maurizio Costanzo Show 4 novembre, Patty Pravo

Molti gli ospiti attesi al Maurizio Costanzo Show del 4 novembre. Per il mondo della musica presenzia Patty Pravo. La cantante ha iniziato la sua lunga carriera nel 1966 e, da quel momento in poi, ha creato alcune delle hit più celebri del nostro paese. Tra queste La bambola, Pazza Idea, Pensiero stupendo e E dimmi che non vuoi morire. In totale, negli oltre 56 anni di attività, ha pubblicato 31 album e ha gareggiato per ben 10 volte al Festival di Sanremo.

Tra coloro che presenziano sul palco del Teatro Parioli c’è anche Urbano Cairo. L’imprenditore, oramai da anni, è il Presidente del Torino Calcio. Cairo, inoltre, è il patron de La7. L’ospitata potrebbe essere l’occasione per commentare le indiscrezioni uscite negli scorsi giorni, secondo le quali l’imprenditore sarebbe pronto ad acquisire la squadra dell’Alessandria.

Maurizio Costanzo Show 4 novembre, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Durante il Maurizio Costanzo Show di venerdì 4 novembre ci sono Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due, oltre ad essere una coppia nella vita, lavorano insieme nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Salemi, in particolare, nelle puntate di prima serata commenta in diretta le reazioni dei social. Pretelli, invece, è il conduttore (con Soleil Sorge) del GF Vip Party.

Al Maurizio Costanzo Show del 4 novembre è attesa Giovanna Ralli. L’attrice, che in carriera è riuscita a vincere ben 2 David di Donatello e 2 Nastro d’Argento, ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani come Ettore Scola e Mario Monicelli. Inoltre, il conduttore dialoga con Platinette.

Stefano Savi e gli altri partecipanti

Nel corso della puntata è accolto in studio Stefano Savi, negli scorsi anni finito al centro delle cronache dopo l’aggressione con l’acido subita per mano della coppia Levato – Boettcher. In seguito a ciò, Stefano si è dovuto sottoporre a più di 50 operazioni chirurgiche e ha scelto di raccontare la sua storia in un libro intitolato L’odore dell’acido.

Al Maurizio Costanzo Show del 4 novembre si parla di Amici di Maria De Filippi con i professori Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Quest’ultima presto torna a teatro con lo spettacolo Rapunzel il Musical. Il conduttore, inoltre, dialoga con la giornalista Laura Delli Colli. Infine, tornano gli ospiti fissi Sara Croce, Nicolò Di Tullio, Gabriella Germani e Giuseppe Cruciani, protagonista della rubrica dei Buoni e Cattivi.