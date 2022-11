MasterChef Italia 12, da dicembre la nuova edizione del cooking show: anticipazioni e giudici

Condividi su

A partire da dicembre, su Sky Uno, inizia MasterChef Italia 12. Il programma di cucina ha fatto il suo esordio nel 2011, quando andò in onda in prima tv in chiaro (su Cielo). Dal 2012, invece, la visione è una esclusiva di Sky.

MasterChef Italia 12, quando inizia il programma

Come è oramai abitudine, MasterChef Italia 12 inizia, come già detto, a dicembre. Da anni, infatti, Sky dà vita sulla propria rete di intrattenimento la staffetta tra X Factor e il cooking show. La diretta della finale del talent di canto è in programma giovedì 8 dicembre. Per questo, è lecito attendersi l’esordio di MasterChef Italia 12 per il 15 dello stesso mese.

Come accaduto nelle ultime otto edizioni, anche la prossima è composta da ventiquattro puntate. Queste, a loro volta, hanno una durata di circa un’ora ciascuno. Sky le inserisce nei propri palinsesti per dodici giovedì, con orario di inizio fissato alle 21:10. Di conseguenza, la finale dovrebbe essere trasmessa nella metà del mese di marzo. La produzione è a cura della Endemol Shine Italia.

Coloro che non posseggono un abbonamento all’emittente satellitare a pagamento possono assistere a MasterChef Italia 12 in differita su TV8. Come sempre, la rete del digitale terrestre manda in onda le puntate del cooking show a partire dall’autunno del 2023.

MasterChef Italia 12, al vincitore 100 mila euro

Ad oggi non è stato svelato il cast di MasterChef Italia 12. I nomi degli aspiranti chef, infatti, sono comunicati solo una volta che inizia il programma. A differenza di quanto accade in altri show (come ad esempio Bake Off), a Masterchef la scelta dei concorrenti avviene attraverso delle selezioni che sono mostrate al pubblico (solitamente nelle prime due settimane di programmazione).

Chi riesce a ottenere la vittoria finale porta a casa un montepremi di 100 mila euro. Inoltre, il trionfatore può pubblicare un proprio libro di ricette, oltre che partecipare a un corso presso l’ALMA, ovvero la Scuola Internazionale di Alta Cucina Italiana. Lo scorso anno la vincitrice fu Tracy Eboigbodin.

I giudici

Oltre ai concorrenti, in MasterChef Italia 12 i protagonisti sono i giudici. Questi, come accaduto anche lo scorso anno, sono Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Il primo presenzia nello show sin dalla prima edizione, divenendo con il tempo un vero e proprio punto di riferimento nel format. Cannavacciuolo, invece, ha esordito nel 2015, mentre Locatelli fa parte della squadra di giurati dal 2019.

Infine, per ciò che concerne il meccanismo del gioco, a MasterChef Italia 12 non sono previste grosse novità. Tutte le principali fasi di gioco, a tal proposito, dovrebbero essere confermate, tra le quali il Pressure test che determina le eliminazioni. Tornano, inoltre, le prove in esterna: la prima si svolge in provincia di Terni, nei pressi della Cascata delle Marmore.