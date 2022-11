Bake Off Italia diretta 11 novembre: ospite Fulvio Marino

Condividi su

Venerdì 11 novembre va in onda su Real Time l’undicesima puntata di Bake Off Italia. Alla conduzione Benedetta Parodi. I giudici sono Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Come accade in ogni appuntamenti i concorrenti in gara devono affrontare tre prove: quella creativa, quella tecnica e quella sorpresa che sarà dedicata al Panettone Gastronomico, il Pan canasta.

Ospite della puntata Fulvio Marino esperto di panificazione.

La scorsa settimana è stato eliminato Riccardo, Grembiule Blu per Ginevra.

Bake Off Italia diretta 11 novembre, undicesima puntata

Nella diretta del 11 novembre di Bake Off Italia Benedetta Parodi annuncia che l’ospite sarà ancora una volta Fulvio Marino.

La protagonista della prova creativa è la Pizza Gourmet. I concorrenti hanno 150 minuti a disposizione per realizzare 6 fette di pizza, ognuna con un gusto diverso e tre impasti differenti.