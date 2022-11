Bake Off Italia 4 novembre diretta: le nuove sfide dei pasticceri

Condividi su

Questa sera, venerdì 4 novembre, va in onda su Real Time alle 21.20 la nuova puntata di Bake Off Italia. Conduce Benedetta Parodi affiancata dai tre giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara con la partecipazione di Clelia D’Onofrio. I concorrenti di sfideranno come di consueto nelle tre prove di Creatività, Tecnica e a Sorpresa.

Bake Off 4 novembre diretta – la prova creatività

I concorrenti che prenderanno parte alla gara sotto il tendone di Bake Off Italia nella puntata del 4 novembre sono: Mukesh, Riccardo, Chiara, Margherita, Alessio, Davide e Leonardo. Nella scorsa puntata Davide ha vinto il Grembiule Blu, mentre Stefano è stato eliminato.

Benedetta Parodi annuncia ai pasticceri che il tema della nuova puntata è l’Amore. Dovranno infatti preparare nella Prova Creatività i Baci di Dama, i Baci d’Alassio e i Baci Panteschi. Ne prepareranno in tutto 24, otto per ogni tipo, in 120 minuti a disposizione.

Al termine della prova i tre giudici assaggiano i dolci preparati dai concorrenti di Bake Off. Secondo il giudizio degli esperti alcuni sono amari, mentre altri non sono morbidi al punto giusto. Per di più alcuni dei pasticceri non hanno presentato 24 Baci, proprio come era stato richiesto per la prova.

La prova tecnica

Il tema dell’amore sarà protagonista anche nella Prova Tecnica della puntata del 4 novembre di Bake Off Italia. Dovranno infatti preparare un dolce francese: la Paris-Brest. E’ una torta a base di una fragrante pasta choux, che racchiude una morbida crema mousselline.

La particolarità del dolce sta nella forma che è ispirata alla forma di una ruota di bicicletta. Ospite della prova la pastry chef Monia di Liello che, quando i concorrenti avranno bisogno di un aiuto, potranno contare sui suoi consigli e del suo aiuto.

Al termine dei minuti a disposizione, Knam, Tommaso e Damiano assaggiano al buio le torte preparate dai pasticceri. I tre giudici assegnano l’ultimo posto a Riccardo, che ha consegnato solo metà torta. Nonostante però abbia avuto un momento di scoramento, si è rimboccato le maniche per portare al termine la prova. Il primo posto va invece a Ginevra, mentre il secondo a Margherita ed il terzo ad Alessio.

La prova sorpresa

La puntata del 4 novembre di Bake Off Italia prosegue con la Prova Sorpresa. Tra i giudici non è presente Damiano perché proprio quel giorno si è sposato con Chiara Maggenti. Ma anche per i concorrenti arriva una graditissima sorpresa. Ad affiancarli in questa prova ci saranno infatti i loro familiari.

Nella prova a sorpresa i pasticceri dovranno preparare una Naked Cake a forma di cuore.