Tale e Quale Show 11 novembre diretta: le esibizioni della settima puntata

Questa sera, venerdì 11 novembre, va in onda alle 21.25 su Rai 1 la settima puntata di Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti.

Il cast è composto da Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia. E poi ancora Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

A giudicare le esibizioni la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice sarà Roberto D’Agostino imitato da Ubaldo Pantani.

Nella scorsa puntata ha vinto Andrea Dianetti interpretando Irama.

Tale e quale Show 11 novembre diretta

Nella puntata del 11 novembre di Tale e Quale Show, Carlo Conti dopo aver salutato la giuria fa il riepilogo della puntata precedente. Presente come quarto giudice Roberto D’Agostino (Ubaldo Pantani).

La prima ad esibirsi è Rosalinda Cannavò che deve interpretare Katy Perry. I giudici si complimentano per la sua esibizione, in particolar modo Loretta, che le dice di essere stata molto brava. Secondo Malgioglio invece nella parte dell’inciso si è salvata mentre nelle strofe si è completamente persa.

E’ il turno di Andrea Dianetti che sarà invece Gianna Nannini, con il brano Meravigliosa Creatura. Giorgio Panariello esprime un parere più che positivo. Interpretare la cantautrice toscana infatti non è affatto semplice. Per Cristiano è stato “piacevole”, mentre per Loretta è stato bravissimo, perché il fatto che la Nannina abbia una voce roca, non significa che per un uomo sia facile.

La puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show prosegue con Valentina Persia che imita Amy Winehouse. La giuria si complimenta per la sua esibizione, mentre Malgioglio dice di essersi emozionato, non per l’interpretazione, ma perché ha conosciuto di persona Amy.

Le altre esibizioni

Il prossimo ad esibirsi nella puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show è Antonino che deve interpretare Riccardo Cocciante sulle note di Se stiamo insieme. “Vocalmente ineccepibile” esclama Loretta, per la voce identica. Un po’ meno somigliante per il trucco, ma anche per Cristiano Malgioglio la sua esibizione è stata eccezionale.

E’ il momento di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che devono imitare Loretta e Daniela Goggi con il brano Domani. Presente in studio anche Daniela Goggi che si siede accanto a Loretta per seguire l’esibizione. L’interpretazione è molto divertente ed entrambi ricevono i complimenti di Daniela, ma anche di Loretta che ironicamente afferma di trovare davvero una somiglianza con Paolantoni.

Segue l’imitazione di Elena Ballerini che si è preparata per imitare Christina Aguilera. Per Cristiano Malgioglio è stata molto coraggiosa per aver interpretato un brano straordinario, ovvero Beautiful, che parla e va contro ogni tipo di discriminazione. Ciò nonostante però afferma che la voce non era simile. Per Loretta il trucco è perfetto così come l’intonazione.

Alessandra Mussolini deve interpretare Fiorella Mannoia, con il brano Che sia benedetta. Per Giorgio Panariello il trucco è difficile da realizzare, ma è stupito del percorso di Alessandra, considerandola come una delle poche che ha capito lo spirito del programma. Per Lorella è stata brava vocalmente e ha fatto un lavoro meraviglioso, mentre il trucco non è molto simile. Secondo Malgioglio ha fatto una grande interpretazione nonostante la voce della Mannoia sia inconfondibile.

Le ultime esibizioni

Altra protagonista nella puntata dell’11 novembre di Tale e Quale Show è Valeria Marini che sarà Nicole Kidman con il brano Diamonts are a Girl’s best friend. Secondo Loretta con il trucco hanno fatto un lavoro eccezionale, ed ha inoltre apprezzato l’interpretazione. Arrivano complimenti per il trucco anche da parte di Panariello, mentre per Malgioglio se fosse rimasta sull’altalena sarebbe stato meglio.

Claudio Lauretta sarà invece il reuccio Claudio Villa con il brano Granada. Esibizione sorprendente per Panariello, mentre per Loretta nella parte dove ha tenuto la voce più chiara assomigliava di più.

La decima performance nella settima puntata di Tale e Quale Show è di Samira Lui che deve interpretare Donna Summer.