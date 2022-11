Torna Caterina Balivo su Tv 8 con Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

Condividi su

Da martedì 15 novembre, in prima serata su Tv 8, torna Caterina Balivo al timone, questa volta, di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Otto serate in cui i protagonisti cercheranno di trovare la loro anima gemella, accompagnati dai loro figli. La conduttrice interverrà per ascoltare e consigliarli durante il percorso all’interno della Villa in cui sono ospitati.

Chi vuole sposare mia mamma i mio papà? – Tv 8

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? è il dating show condotto da Caterina Balivo, in onda da martedì 15 novembre alle 21.30 su Tv 8. In questa nuova edizione il programma televisivo darà una seconda possibilità per trovare l’amore non solo alle mamme, ma anche ai papà. Per otto serate infatti i protagonisti avranno modo di conoscere all’interno della Villa sei pretendenti, accompagnati nel percorso dai loro figli.

L’età compresa delle mamme e dei papà per partecipare al dating show di Tv 8 è tra i 40 e i 60 anni. Provengono da diverse parti d’Italia e all’interno del programma televisivo devono rispettare delle regole importanti. Gli incontri tra protagonisti e pretendenti potranno avvenire solo in determinate situazioni e per un tempo limitato. Il grado di intimità si approfondirà poi giorno dopo giorno.

Non tutti i pretendenti avranno infatti le stesse possibilità fino alla fine del percorso. Mamme e papà potranno scegliere chi eliminare in ogni puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Anche i figli però potranno essere decisivi nella scelta.

Corrado Oddi nel ruolo del maggiordomo

Anche in questa nuova edizione di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, sarà presente l’attore e regista Corrado Oddi. Interpreta infatti il ruolo del maggiordomo, una figura importante all’interno del programma. Ha il compito di comunicare, tramite missive e telefonate agli ospiti della villa, messaggi e indicazioni da parte di Caterina Balivo. E’ una figura distinta, elegante e sempre impeccabile. Si prende cura degli ospiti servendoli a tavola e ricoprendo il ruolo di interlocutore.

La scorsa edizione

Stefania Gagliano, Maria Corso e Patrizia D’Angelo, sono i nomi delle tre mamme che hanno preso parte alla scorsa edizione di Chi vuole sposare mia mamma? in onda sempre su Tv 8 con Caterina Balivo. Il programma ha raggiunto una media di share pari a 2,63%, ed il giorno di messa in onda era il mercoledì.

Il programma Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? è prodotto da Blu Yazmine ed è scritto da Tiziana Martinengo e Cristiano Rinaldi. E da Cristina Limon, Veronica Pennacchio Federico Albanese, Chiara Iacobelli, Manlio Mariella. La regia è di Adriano Galli.