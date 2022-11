Domenica in 20 novembre ospiti e anticipazioni, presenti Massimo Ranieri e Santo Versace

Condividi su

Domenica in torna in video con la puntata del 20 novembre. L’appuntamento è dalle ore 14 alle ore 15.30 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma (ex Dear). Siamo arrivati all’undicesima puntata della nuova edizione 2022/2023 del contenitore festivo della prima rete, con al timone Mara Venier. Molti gli ospiti che intervengono anche oggi, nonostante la puntata sia più corta di circa un’ora e mezzo. Il motivo è che alle 15.30 su Rai 1 c’è in diretta, la cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2022 in Qatar.

Domenica in 20 novembre, Ranieri e Santo Versace

Il primo ospite ad intervenire a Domenica in del 20 novembre è Massimo Ranieri. L’artista sarà nello studio di Mara Venier per presentare il suo nuovo album di inediti Tutti i sogni ancora in volo. Inoltre si esibirà in diretta con il singolo Lasciami dove ti pare.

Poi si cambia registro spettacolare per accogliere Santo Versace fratello dello stilista Gianni morto a Miami Beach il 15 luglio 1997: una terribile tragedia sulla quale ancora non è stata fatta chiarezza totale.

Santo Versace sarà intervistato da Mara Venier a proposito del libro ‘Fratelli, una famiglia italiana’. In esso racconta la straordinaria avventura dei tre fratelli Versace, Santo, Gianni e Donatella, nel mondo della moda.

Viene spiegato ai lettori e quindi al pubblico di Domenica in come è stata l’ascesa dei tre fratelli nel mondo della moda. E sono inseriti nel libro episodi ancora inediti che certamente desteranno la curiosità di chi legge.

Il talk su Ballando con le stelle

Come ogni settimana, anche nella Domenica in del 20 novembre, è previsto uno spazio per il talk dedicato a Ballando con le stelle. In particolare si sofferma l’attenzione sulla puntata andata in onda il sabato precedente.

In studio oggi ci sono i concorrenti Ema Stokholma e Alessandro Egger. E con loro gli opinionisti: Guillermo Mariotto (giudice di gara di Ballando con le stelle), Anna Pettinelli e Rossella Erra.

Inoltre sarà presente la coppia di bambini ballerini Leonard e Adele.

In collegamento anche Bobby Solo che sarà il ballerino per una notte nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle.

Come abbiamo già anticipato, la puntata di Domenica in del 20 novembre si concluderà, eccezionalmente, alle ore 15.30. La rete cederà la linea a Rai Sport per la Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio in Qatar.

Qui la puntata della scorsa settimana.