Tu Si Que Vales, Marco Mingardi è il vincitore: chi è e quanto ha vinto

Condividi su

Marco Mingardi, imitatore di 54 anni, è il vincitore della nona edizione di Tu Si Que Vales. Il programma, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, ha eletto il proprio vincitore nel corso della finale andata in onda sabato 19 novembre.

Tu Si Que Vales Marco Mingardi, per lui un montepremi di 100 mila euro

Marco Mingardi, trionfatore di Tu Si Que Vales 9, ha conquistato il pubblico a casa con le sue imitazioni. Originario di Nettuno, grazie al programma ha vinto un ricco montepremi di 100 mila euro. Il percorso nello show, per Mingardi, non è stato comunque semplice. La sua audizione è andata in onda nella puntata di sabato 29 ottobre, quando ha portato sul palco le voci di vari cantautori italiani come Riccardo Cocciante e Lucio Dalla.

Nonostante tutti abbiano riconosciuto il suo talento, i giudici di Tu Si Que Vales, almeno in prima battuta, non erano completamente convinti da Marco Mingardi. Tra i più scettici Teo Mammucari e Rudy Zerbi, che hanno contestato al concorrente un atteggiamento spocchioso.

Tu Si Que Vales Marco Mingardi ha dedicato la vittoria alla mamma

Prima del trionfo nella finale, Marco Mingardi era anche stato eliminato da Tu Si Que Vales. Nella semifinale del 12 novembre, infatti, ha perso la sfida contro Trygve Wakenshaw. Nonostante ciò lo hanno ripescato e ha potuto partecipare alla finale, dove ha portato in scena varie imitazioni. Tra queste ha cantato sulle note de La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Una performance che, senza dubbio, è stata di grande qualità, al punto da commuovere Gerry Scotti e Belen Rodriguez.

Nella finalissima di Tu Si Que Vales, Marco Mingardi è riuscito a sconfiggere il mentalista James, Daniel K e il gruppo teatrale dei Die Mobiles. L’artista ha annunciato di aver dedicato la vittoria alla mamma, che ha tanto insistito affinché il figlio partecipasse alla trasmissione.

Gli ascolti della finale

Anche la nona edizione di Tu Si Que Vales si è confermata su ottimi livelli dal punto di vista degli ascolti. La finale di sabato 19 novembre, infatti, ha permesso a Canale 5 di vincere la sfida Auditel, sconfiggendo i competitors delle altre reti (su tutti Ballando con le stelle). In totale, il programma ha ottenuto 4 milioni di telespettatori medi, con una share pari al 28,9%.

Nel corso della diretta, inoltre, è stato eletto anche il trionfatore nel circuito della Scuderia di Gerry Scotti. In questo caso, i tre finalisti erano Roberto Maurici, Valter La Mantia e Giovanni Lepori. Proprio quest’ultimo ha ottenuto la vittoria, decisa dai voti di Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.