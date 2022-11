La Conferenza Stampa, dal 30 novembre su Rai Play 300 ragazzi intervistano i vip: ospiti e anticipazioni

Condividi su

Da mercoledì 30 novembre, sulla piattaforma gratuita di Rai Play, è prevista la messa in onda de La Conferenza Stampa. Il programma, tra le novità della stagione, per il momento è fruibile esclusivamente in streaming.

La Conferenza Stampa, il programma non ha conduzione

La novità de La Conferenza Stampa è che non è prevista alcuna conduzione. Il programma è una produzione originale della Rai, ideato da Giovanni Benincasa. La realizzazione del format è a cura di Stefano Raponi, Francesco Mileto, Vittorio Simonelli e Giulio Somazzi.

Per ciò che riguarda la regia, questa è a cura di Cristiano D’Alisera (Il più grande spettacolo dopo il Week End e The Voice) e Flavia Unfer (La Prova del Cuoco e Il Filo Rosso). Ad oggi, la TV di Stato ha pensato ad una sola stagione. Questa è composta da dieci puntate inedite, ognuna delle quali ha una durata di circa trenta minuti.

I protagonisti sono trecento ragazzi

I veri e propri protagonisti de La Conferenza Stampa sono trecento ragazzi, che hanno una età compresa tra i 15 e i 20 anni. Come intuibile già dal titolo, i giovani sostituiscono i giornalisti e realizzano dei veri e propri incontri stampa con alcuni personaggi appartenenti al mondo del cinema, della televisione, della musica, della politica e del giornalismo.

Ma come funziona La Conferenza Stampa? In ogni appuntamento i trecento giovani incontrano una celebrità. Attraverso la prenotazione per alzata di mano, possono rivolgere all’ospite di turno tutti i quesiti che vogliono. Tale meccanismo fa sì che si alternino momenti di leggerezza e spensieratezza con altri più intimi e riflessivi.

Ma gli incontri costituiscono un’opportunità anche per i vip che accettano di mettersi in gioco. Grazie alle domande dei giovani, infatti, questi possono far emergere aspetti inediti della loro vita professionale e personale.

La Conferenza Stampa, gli ospiti

Sono numerosi gli ospiti che si alternano nel corso delle puntate de La Conferenza Stampa. Il primo a cimentarsi è Stefano De Martino, giudice del serale di Amici di Maria De Filippi e volto di vari programmi in onda su Rai 2 (come Stasera è tutto possibile e Bar Stella). Nel corso della stagione, poi, presenzia anche Ariete, giovane cantautrice e autrice di hit come Tatuaggi, Cicatrici e L’ultima notte.

A La Conferenza Stampa, inoltre, è attesa la partecipazione di Federico Cesari. L’attore è amatissimo specie tra il pubblico più giovane, in quanto ha recitato il ruolo di protagonista nella serie tv Skam Italia. Infine, tra gli ospiti annunciati c’è Valerio Lundini. Il comico, scrittore e conduttore ha raggiunto la grande notorietà grazie allo show Una pezza da Lundini, in onda oramai da tempo nella seconda serata di Rai 2.