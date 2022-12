Festival di Sanremo 2023, Amadeus svela in diretta i Big in gara: ci sono Ultimo, Anna Oxa, Giorgia e Mengoni

Condividi su

Domenica 4 dicembre, durante l’edizione delle 13:30 del TG1, sono svelati i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023. Per l’occasione, infatti, il conduttore della kermesse Amadeus annuncia la lista ufficiale dei cantanti. Questi sono 22, ai quali si aggiungono i tre vincitore di Sanremo Giovani.

Sanremo 2023 Big in gara, in gara Giorgia, Marco Mengoni, Elodie e I Cugini di Campagna

Parte l’edizione delle 13:30 del TG1, all’interno del quale sono annunciati i Big in gara a Sanremo 2023. Valentina Bisti, alla conduzione del telegiornale, dà la parola al conduttore Amadeus, che a nome del Festival esprime la propria vicinanza alle popolazioni colpite dalle alluvioni. Oggi sono annunciati i 22 cantanti, ai quali si aggiungono altri 6 provenienti da Sanremo Giovani. La prima in gara è Giorgia, che torna alla kermesse per la quinta volta in carriera. Nel 1995 ha trionfato con il singolo Come saprei. L’ultima sua partecipazione in gara è avvenuta nel 2001, quando gareggiò con Di sole e d’azzurro. Con lei presenzia Marco Mengoni, che ha conquistato un terzo posto nel 2010 e la vittoria nel 2013 (con L’Essenziale). Tornano gli Articolo 31, duo musicale formato da J Ax e DJ Jad e che esordiscono nel Festival. Esordio anche per Ariete, Mara Sattei e Mr. Rain. Chi ritorna, invece, è Elodie, in gara nel 2017 e 2020 e co-conduttrice nel 2021, e Colapesce Dimartino, in gara nel 2021 con Musica Leggerissima. Presenti i Modà, già saliti sul palco nel 2011 (Arriverà) e 2013, e Leo Gassman (vincitore della categoria giovani dell’edizione 2020). Tornano I Cugini di Campagna.

Gli altri Big di Sanremo 2023 sono Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara, LDA, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cosa, Levante e Ultimo.