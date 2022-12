Bake Off Italia The Professionals diretta 9 dicembre: al via la sfida tra famiglie di pasticceri

Condividi su

Venerdì 9 dicembre debutta su Real Time Bake Off Italia The Professionals. Alla conduzione ritroviamo Benedetta Parodi con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Si tratta dello spin off della versione classica. In questa versione del programma i protagonisti infatti non sono dei pasticceri amatoriali ma famiglie di pasticceri professionisti che gestiscono delle attività.

Bake Off Italia The Professionals andrà in onda per tre puntate e la finale è prevista venerdì 23 dicembre.

I protagonisti della competizione sono:

famiglia Franchini – Pasticceria Alessandro Franchini a Lecce: Alessandro (33 anni), la moglie Alessandra (35 anni) e la mamma Sandra (59 anni).

famiglia Frascarino – Pasticceria Gianni a Caserta: Maurizio (49 anni), la moglie Anna (43 anni), e la loro figlia Carmela detta Carmen (20 anni).

famiglia Lago – Pasticceria Lago a Napoli: Giovanni (67 anni), con i figli Ciro (34 anni) e Giulio (30 anni).

famiglia Martini- Forno Martini a Montelupo Fiorentino: Silvana (81 anni) con il figlio Marco (58 anni) e il nipote Gabriele (26 anni).

famiglia Palladini- Pasticceria Palladini a Vicenza: Flavio (70 anni) con i figli Paolo (42 anni) e Valeria (40 anni)

Pasticceria Palladini a Vicenza: Flavio (70 anni) con i figli Paolo (42 anni) e Valeria (40 anni)

Bake Off Italia The Professionals, diretta 9 dicembre, la prima puntata

Nella diretta del 9 dicembre di Bake Off Italia The Professionals Benedetta Parodi accoglie nel tendone le cinque famiglie che si contenderanno la vittoria. I protagonisti vengono raggiunti dai giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia che indossano abiti informali.

In ogni puntate le squadre devono affrontare tre sfide. Sono la Prova Vetrina, Prova Tecnica e Prova a Sorpresa. Per la prima prova vetrina le famiglie devono realizzare 30 crostatine monoporzione (gusto a piacere) che devono essere tutte perfettamente identiche. Il loro tempo a disposizione è 120 minuti.

Le squadre sono molto agguerrite perché tutte vogliono conquistare i giudici sin dalla primissima sfida. Ogni team cerca il modo migliore per dividersi i ruoli al fine di riuscire a terminare per tempo tutte le preparazioni.

I giudici sono molto attenti all‘aspetto estetico che valutano in modo sufficientemente positivo. Trovano però equilibrati i sapori e le consistenze.

I Franchini però sono riusciti a prepararne solo 13. Le crostatine dei Frascarino invece sono troppo dolci.

Bake Off Italia The Professionals, Prova Tecnica

Per la seconda prova le famiglie in gara devono replicare una torta realizzata da Lorenzo Puca, Campione del Mondo di Pasticceria. E’ composta da alcuni particolare come la base al croccante, pan di spagna, mousse al cacao, gelatina ai frutti esotici. Dopo essere stata ricoperta di cioccolato, devono realizzare con l’aerografo anche un’ape con il suo alveare. La durata di questa prova è 120 minuti.

Nel corso degli assaggi i giudici notano delle imprecisioni non solo nei disegni con l’aerografo ma anche nella ricopertura con il cioccolato. Ad alcune torte infatti lo strato di cioccolato che le avvolge si è spaccato. Alcuni errori anche nelle stratificazioni. La torta migliore è stata realizzata dai Palladini, seguiti dai Frascarino e i Franchini. Al quarto posto i Martini. Ultima la famiglia Lago.

La Prova a Sorpresa

Le famiglie si preparano ad affrontare la terza ed ultima sfida, ovvero la Prova a Sorpresa. Devono realizzare una torta per l’inaugurazione della loro pasticceria, con l’intento di celebrare l’inizio di un’attività, in questo caso di famiglia.

La torta deve essere per almeno 50 invitati e deve riportare l’insegna con il nome della pasticceria. Per il resto spazio alla creatività. Hanno a disposizione 150 minuti.