Grande Fratello Vip 12 dicembre diretta: eliminati e nomination

Questa sera, lunedì 12 dicembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Giulia Salemi leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

A sorpresa per i vipponi, rientrerà nella casa più spiata d’Italia, ma solo per una settimana, l’ex concorrente Elettra Lamborghini. Quale sarà la reazione di Antonino Spinalbese? Durante il corso della puntata scopriremo anche chi tra i nominati Charlie Gnocchi e Attilio Romita dovrà abbandonare il gioco.

Grande Fratello Vip 12 dicembre diretta

La puntata del 12 dicembre del Grande Fratello Vip inizia con la chiusura del televoto che vede in nomination Attilio e Charlie. Subito dopo l’attenzione si sposta sul rapporto tra quest’ultimo e Tavassi. L’amicizia tra i due si è inclinata nel momento in cui è stato fatto uno scherzo a Charlie, che non ha gradito, e di cui Edoardo è complice.

Negli ultimi due giorni Gnocchi ha avuto dei disguidi anche con Daniele, ma anche altri concorrenti hanno cambiato idea su di lui tra cui Antonino. C’è un altro rapporto che sta creando scompiglio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ovvero quello tra Attilio e Sara. Dopo un inizio in cui i due si sono avvicinati molto, negli ultimi giorni invece il distacco tra i due è sotto gli occhi di tutti.

La Altobello scopre inoltre che durante un confessionale, Romita non ha usato belle parole nei suoi confronti definendola come una persona non all’altezza per stare al suo fianco.

Riccardo Fogli è il nuovo concorrente

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 12 dicembre Attilio riceve una lettera da parte della sua compagna. Nelle sue parole Mimma si mostra come una donna ferita, per l’atteggiamento assunto da Romita dal momento in cui si è avvicinato a Sara. La sua compagna afferma infatti di trovarlo irriconoscibile e di essere preoccupata per il dopo.

Due saranno i nuovi concorrenti che entreranno a far parte della casa del Grande Fratello Vip. Tra questi Riccardo Fogli che, inizialmente, fa finta di essere un super ospite della puntata, cantando in giardino le più celebri canzoni dei Pooh.

Ginevra ritorna nella casa del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip prosegue con il ritorno di Ginevra Lamborghini che rientrerà in casa solo per qualche giorno. Alfonso Signorini mette dunque alla prova Antonino mostrando il filmato di qualche puntata fa in cui affermava che sarebbe uscito dal gioco per ritrovare la sua amica. Nel rivedere Ginevra, Spinalbese ritratta l’idea di poter abbandonare la casa, ma scopre che per qualche giorno potrà avere nuovamente la Lamborghini accanto a sé. Subito dopo Alfonso chiede ad Antonino chi sceglierebbe tra Ginevra, Oriana e Giaele, e la sua scelta ricade su quest’ultima.

E’ il momento di scoprire il verdetto del televoto. Il concorrente che deve ufficialmente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è Charlie.

Continuano le sorprese per i vipponi a cui viene mostrato un filmato di Francesca Cipriani che nella scorsa edizione ha ricevuto una proposta di matrimonio. La promessa è stata mantenuta e circa quindici giorni fa lei e Alessandro si sono sposati. I due entrano nella casa del Grande Fratello Vip per condividere con i concorrenti altre emozioni, scambiandosi nuovamente della “particolari” promesse di matrimonio. Entra Katia Ricciarelli per cantare l’Ave Maria.