L’Eredità 12 dicembre, è Chiara la campionessa del game show: ecco quanto ha vinto

Condividi su

Nella puntata de l’Eredità andata in onda lunedì 12 dicembre, la campionessa Chiara ha indovinato la parola della Ghigliottina, vincendo il montepremi finale. Durante il corso del game show di Rai 1, ha sfidato gli altri concorrenti tra giochi e domande di cultura generale, fino ad arrivare al faccia a faccia della Stoccata contro Francesco. Scopriamo quanto ha vinto.

L’Eredità, il percorso della campionessa Chiara

Lunedì 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata de L’Eredità – La Sfida dei Campioni. Nei giorni scorsi, per via dei Mondiali in Qatar, il palinsesto di Rai 1 ha subìto notevoli cambiamenti, tanto che è stato anticipato l’orario d’inizio del game show, trasmesso inoltre in una versione ridotta.

Nella puntata di lunedì tutto è tornato alla normalità e il conduttore Flavio Insinna ha dato il via ai giochi al consueto orario delle 18.45. Nuovi concorrenti si sono sfidati tra domande di cultura generale per riuscire ad arrivare alla Ghigliottina e provare a vincere il montepremi.

Tra i sei concorrenti, la campionessa Chiara si è seduta al tavolo del gioco finale di fronte al conduttore. Durante il percorso al game show ha però superato numerosi ostacoli. Per ben due volte è stata infatti protagonista della sfida dei sessanta secondi. Prima contro Martina dopo il gioco degli Abbinamenti, e poi contro Carlo dopo le Quattro Date. E’ arrivata al Triello sfidando Fabrizio e Francesco, passando poi il turno al gioco della Stoccata insieme a quest’ultimo.

La parola vincente della Ghigliottina

Nel gioco de L’Eredità la Stoccata, la campionessa di Bologna Chiara, ha giocato contro il campione uscente Francesco. Nonostante abbia sbagliato la risposta alla prima domanda, è riuscita a sferzare la mossa vincente rispondendo correttamente all’ultima riguardante il mondo animale, secondo cui il 97% di essi appartiene ad una categoria, ovvero quella degli invertebrati.

Con una risposta corretta Chiara ha così conquistato l’accesso al gioco finale de L’Eredità, la Ghigliottina. Il suo sfidante avrà la possibilità di riprovarci nella prossima puntata sfidando la campionessa e nuovi concorrenti. La campionessa de L’Eredità Chiara ha totalizzato un montepremi di 180.000 euro che al tavolo del gioco finale non ha mai dimezzato, indovinando tutte e cinque le parole della Ghigliottina, ovvero Lingua, Caso, Soldi, Esaminare, Stile.

Dopo aver ragionato per sessanta secondi Chiara, partendo dalla parola Esaminare, ha trovato quella che secondo lei si legava anche alle altre cinque. Ha di fatti scritto sul cartoncino Questione vincendo così la cifra del montepremi finale di 180.000 euro.