Mondiali di Calcio, come cambiano i palinsesti: stravolte le programmazioni di Ra1 e Rai 2

Domenica 20 novembre iniziano i Mondiali di Calcio e, per l’occasione, sono molte le modifiche presenti nei palinsesti delle principali reti Rai. La TV di Stato, infatti, detiene i diritti per trasmettere in diretta e in chiaro tutte e 64 le partite in calendario.

Modifiche palinsesti Mondiali di Calcio, i programmi del fine settimana

Partendo da Rai 1, sono diverse le modifiche ai palinsesti dovute ai Mondiali di Calcio. Si parte domenica 20 novembre, quando dalle 17:00 si disputa la partita inaugurale tra il Qatar e l’Ecuador. A causa dell’appuntamento, Domenica In di Mara Venier subisce un ridimensionamento, con la fine attesa alle 16:30.

Il programma ha una durata inferiore anche il 4 e il 18 dicembre, il cui termine è alle 15:40. Cancellate, invece, le puntate del 27 novembre e dell’11 dicembre. Stesso destino spetta a Da noi… A ruota libera, che non va in onda per tutte e quattro le settimane di competizione iridata.

Le modifiche dei palinsesti per i Mondiali di Calcio non riguardano Italia Sì. Il rotocalco condotto da Marco Liorni e in onda il sabato pomeriggio, infatti, non salta neanche una puntata. Ciò perché anticipa il proprio inizio alle ore 14:00.

Il Paradiso delle Signore cancellato per tre settimane

I Mondiali di Calcio costringono a delle modifiche ai palinsesti anche per ciò che riguarda il daytime pomeridiano di Rai 1. Mentre Oggi è un altro giorno non subisce alcuna variazione, discorso diverso vale per Il Paradiso delle Signore. La soap è regolarmente in programmazione sino a lunedì 28 novembre, per poi tornare il 12 dicembre dopo circa tre settimane di stop.

Capitolo a parte merita La Vita in Diretta. Nella prima e ultima settimana di Mondiali, la trasmissione inizia alle 17:05 e ha una durata di circa un’ora, finendo alle 18:10. Il programma di Alberto Matano, invece, è cancellato nella seconda e terza settimana di competizione, eccezion fatta per il 7 e l’8 dicembre. Date, queste, nelle quali il calendario del torneo calcistico non prevede incontri.

Nessuna cancellazione è in programma per l’Eredità. Il quiz di Flavio Insinna anticipa il proprio inizio alle 18:10, proseguendo fino alle 19:10 circa. Da tale orario prende il via l’edizione serale del TG1, che termina alle 19:45 per dare poi la linea alla partita delle 20:00.

Modifiche palinsesti Mondiali di Calcio, i cambiamenti di Rai 2

Molte le modifiche che i Mondiali di calcio causano ai palinsesti di Rai 2. La seconda rete della TV di Stato trasmette i match solo nella fase a gironi, che si disputano nella prima settimana. In questo periodo, sulla rete vanno in onda ben tre incontri con fischio di inizio alle 11:00, 14:00 e 17:00. Per questo motivo, dal 21 al 28 novembre salta la messa in onda di Ore 14, BellaMa e Nei tuoi panni.

Inoltre, non è presente in programmazione nemmeno I Fatti Vostri. Sabato 26 novembre sono cancellate le puntate di Cook 40’, Check Up e Ti sembra normale?. Il giorno successivo, invece, non è nei palinsesti Citofonare Rai 2. Dal 29 novembre tutte le sfide dei Mondiali di Calcio sono visibili su Rai 1 e su Rai Sport. Per ciò, sulla seconda rete della TV di Stato, riprende la normale programmazione. Nessuna variazione, infine, attende Rai 3.