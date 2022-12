Matrimonio a prima vista e poi, 14 dicembre diretta: ultima puntata

Condividi su

Mercoledì 14 dicembre va in onda alle 21.20 su Real Time il nono e ultimo episodio di Matrimonio a prima vista e poi. Nella scorsa puntata Solange e Michele e Michela ed Alex, hanno rivelato agli esperti quale fosse la loro decisione finale. Entrambe le coppie hanno infatti scelto di proseguire insieme il percorso e di confermare la promessa scambiata nel giorno delle loro nozze. Ma cosa è successo a distanza di mesi? Le coppie stanno ancora insieme o hanno deciso di separarsi?

Matrimonio a prima vista e poi, 14 dicembre diretta

Dopo mesi dalla scelta finale, i quattro protagonisti di Matrimonio a prima vista si presentano davanti agli esperti per raccontare cosa è successo a distanza di mesi. I primi a raccontarsi sono Michela ed Alex. Una clip mostra quello che è stato il loro percorso, dal giorno delle nozze, alla luna di miele, fino al periodo di convivenza.

Michela ha sempre manifestato di trovare delle enormi differenze tra i due, e ciò le ha spesso provato dubbi sul futuro della loro relazione. Nel periodo di convivenza infatti è partita per una settimana, durante il quale non ha mandato alcun messaggio al marito, ma al suo ritorno i dubbi hanno continuato a persistere. Entrambi però hanno deciso di proseguire insieme il percorso intrapreso. A distanza di mesi la coppia, nella puntata del 14 dicembre di Matrimonio a prima vista, si presenza nuovamente davanti agli esperti.

Alex racconta che dopo la loro scelta hanno continuato a frequentarsi ma ad un certo punto hanno deciso di separarsi. Il motivo nasce dal fatto che si sono ripresentate le problematiche evidenziate da sempre da Michela. Anche quest’ultima racconta agli esperti le sue sensazioni, confidando di aver sentito la manca di Alex durante le vacanze estive, tanto da fare la prima mossa per riavvicinarsi.

Andrea Favaretto mostra a Michela un videomessaggio da parte di Roberto, papà di Alex, dove afferma che lei sembrava vergognarsi del figlio, sottolineando differenze tra loro che non avevano motivo di esistere. I due però ribadiscono il concetto che ci vogliono riprovare e superare gli ostacoli.

Solange e Michele

La puntata del 14 dicembre di Matrimonio a prima vista prosegue con Solange e Michele. Il loro incontro ha fin da subito emozionato tutti, come un vero e proprio colpo di fulmine. Anche la luna di miele ha regalato un sogno alla coppia, tanto da rendere difficile il distacco al rientro in Italia. La loro paura infatti è sempre stata, fin da subito, la distanza che li separa.

Tanti sono gli ostacoli che hanno imparato a superare, legate alla paura di Solange di rendere partecipe i suoi genitori di quanto accaduto, e alla sua mancata fiducia nei confronti del marito. Alla scelta finale, forti del loro sentimenti, hanno deciso di proseguire insieme il percorso. Una volta spente le telecamere e, a distanza di mesi, entrambi si presentano davanti agli esperti per raccontare cosa è accaduto.

Solange confida che rivedersi nelle scorse puntate è stato anche terapeutico per riuscire a capire alcuni suoi errori. Anche ai suoi genitori è servito per riuscire a raggiungere delle consapevolezze. Michele racconta invece che in questi mesi ci sono stati momenti sia positivi che negativi, durante il quale hanno avuto un periodo di tracollo. Grazie a questa crisi Solange ha però capito che poteva dargli di più rispetto a quello che era stato fino a quel momento.

Successivamente anche Michele ha avuto una crisi, dovuta al fatto che ha iniziato a chiedere a sua moglie sempre di più, tanto da farle credere che l’intento fosse quello di cambiarle aspetti del suo carattere. Così Solange ha chiesto un distacco per permettere al marito di ritrovarsi e riordinare le idee. Dopo questa seconda crisi i due si sono nuovamente riavvicinati ritrovando il loro equilibrio. Entrambi infatti hanno deciso di girare insieme l’Italia. I due affermano di stare ancora insieme.

La reunion delle coppie

La puntata del 14 dicembre di Matrimonio a prima vista prosegue con la reunion delle coppie. Alex e Michele si sono salutati calorosamente. Il contrario avviene invece con Solange e Michela che parlano ma con un certo distacco, dopo mesi in cui si sono sentite molto poco. Entrambe poi sciolgono il ghiaccio e confidano l’un l’altra quella che è l’attuale situazione con i mariti. Ora che per tutti e quattro si sono spente le telecamere di Matrimonio a prima vista, potranno proseguire sa soli il loro percorso.

Dopo dieci giorni dalla registrazione dalla puntata però, Alex fa recapitare un videomessaggio al team degli esperti. Racconta di uno scontro tra lui e la moglie per messaggi, nato dal fatto che quel giorno lui è rimasto a Milano per qualche giorno, mentre Michela è scesa a Roma. Da quel momento il rapporto tra i due si è completamente raffreddato. Si deduce dunque che oggi i due non stiano più insieme.