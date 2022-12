Matrimonio a prima vista 7 dicembre diretta: la scelta finale

Condividi su

Mercoledì 7 dicembre va in onda alle 21.20 su Real Time l’ottava puntata di Matrimonio a prima vista. Dopo aver iniziato il periodo di convivenza Solange e Michele, Michela e Alex, si sono ritrovati per trascorrere insieme alcuni giorni di vacanza. Nella scorsa puntata inoltre i neo sposi hanno sfogliato per la prima volta l’album fotografico delle loro nozze. Per le coppie si tratta degli ultimi momenti prima della scelta finale: divorziare o rimanere sposati?

Matrimonio a prima vista 7 dicembre diretta

La puntata del 7 dicembre di Matrimonio a prima vista inizia con un momento romantico che vede protagonisti Alex e Michela. Quest’ultima ha infatti portato la colazione a letto al marito appena sveglio. Il risveglio invece è accompagnato dall”ironia per Solange e Michele, che sottolinea come la moglie vada sempre a letto con il pigiama. Tutti e quattro condividono poi un momento speciale, guardando le foto del loro matrimonio.

Michele chiede poi ti poter passare del tempo da solo con Alex, così anche le due donne si lasciano andare tra di loro ad alcune confidenze. Michela afferma infatti di essersi sentita accolta da suo marito, e di aver trovato una bellissima persona che le ha fatto vivere questa esperienza di Matrimonio a prima vista nel migliore dei modi. Solange confida invece che Michele è arrivato nel momento giusto, proprio quando ha deciso di mettere un po’ da parte il ritmo di vita frenetico che conduceva prima.

A pranzo dal papà di Alex

Finita la parentesi della reunion si torna alla vita quotidiana. Alex e Michela sono stati invitati a pranzo dal papà di Alex. Roberto (papà di Alex) mostra di avere simpatia nei confronti di Michela, nonostante lei ribadisca più volte che tra lei e il figlio ci siano delle enormi differenze.

Solange e Michele leggono invece il manuale di sopravvivenza che ha scritto l’amica di lei, per cercare di qualcosa di più del carattere di Solange. Sulla voce riguardante la fiducia Alex mette invece una x, in quanto sente ancora che per alcuni aspetti sua moglie non si fida di lui.

Matrimonio a prima vista del 7 dicembre prosegue con la cena a casa di Michela e Alex dove lui è distratto dalla partita di calcio della Nazionale italiana. Per farsi perdonare fa uno spogliarello ma non ottiene il risultato sperato. Solange e Michele trascorrono invece la sera prima della scelta abbracciati, proprio nello stesso modo in cui lo hanno iniziato.

Matrimonio a prima vista 7 dicembre – la scelta finale

La puntata di Matrimonio a prima vista del 7 dicembre prosegue con la scelta finale delle coppie. Si parte con Solange e Michele che rivelano agli esperti che la sera precedente sono andati a casa di lei per conoscere i genitori. Solange racconta che prima di farlo entrare in casa ha confidati ai genitori di avere accanto una persona importante e solo dopo ha fatto entrare Alex in casa.

Subito dopo guardano il video delle promesse che si sono scambiati durante il loro matrimonio. Durante il loro percorso hanno affrontato e superato le loro paure per venirsi incontro. Entrambi scelgono di continuare insieme il loro percorso.

Tocca a Michela e Alex che prima della scelta si sono presi qualche giorno da trascorrere separati per riflettere. Lei confida che tra i due si è creato un legame nel momento alzando un muro di difesa, lui non si è arreso. Anche loro guardano i momenti del giorno delle nozze dove scoprono che lei, appena lo ha visto, lo ha definito “coatto”.

Con gli esperti poi Michela affronta la paura che ha riguardante la differenza che vede tra lei e suo marito. Si chiede infatti se proprio queste differenze possano portarli a scontrarsi un domani. Anche loro decidono di continuare insieme il loro percorso.