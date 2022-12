Masterchef Italia 12 diretta 15 dicembre: la prima puntata della nuova edizione

Condividi su

Giovedì 15 dicembre debutta su Sky la dodicesima edizione di Masterchef Italia. Anche quest’anno viene confermata la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Ospiti Iginio Massari, Jeremy Chan, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Enrico Crippa e Giancarlo Perbellini.

Masterchef Italia 12, diretta 15 dicembre, le selezioni

La diretta del 15 dicembre di Masterchef Italia 12 è dedicata alle selezioni. Gli aspiranti cuochi hanno a disposizione moltissimi ingredienti dalla dispensa. Hanno a disposizione 45 minuti per preparare il loro piatto forte da presentare ai giudici. Solo 5 minuti invece per l’impiattamento e per presentarsi alla giuria.

La prima è Francesca, che da giovane ha affrontato un periodo complicato e che per un periodo della sua vita ha vissuto in Cina . Per tale ragione ha scelto di portare un piatto tipico cinese con qualche modifica originale. Ingrediente principale i gamberi. Ottiene tre sì.

Prossimo protagonista è Giuseppe 43 anni, viene da Bari ed è direttore organizzativo del centro di analisi della compagna, che lo accompagna in questa avventura. Il suo piatto è a base di polpo, seppia e salsa olandese che non ha convinto appieno. Bocciato però solo da Bruno Barbieri.

Diego ha 43 anni ed è attualmente disoccupato. Viene da Firenze ed abita con la madre e la compagna. Lui propone il lampredotto con salsa verde, sale e pepe. Riceve tre no in quanto la ricetta è troppo semplice e non è altezza di Masterchef.

Laura ha 31 anni viene da Roma e lavora come architetto. Propone delle capesante che sono farcite con un condimento diverso ciascuna.

Masterchef Italia 12, gli altri protagonisti

Andrea ha 29 anni e porta a Masterchef un piatto composta da Salmone con panna acida e cicoria. Bocciato solo da Locatelli.

Gennaro invece ha 30 anni, è nato a Napoli ma vive a Roma da quando aveva 6 anni. Ha un passato da ex calciatore ma ora lavora come cameriere e barista. Propone degli spaghetti aglio e olio con del branzino. Ottiene il no da Locatelli.

Hue viene dal Vietnam ma vive dal 2016 in Italia per iscriversi alla laurea magistrale a Salerno. Porta una ricetta vietnamita a base di ravioli con farina di riso e carne di maiale. Conquista tre sì.

Il diciannovenne Antonio è nato a Vico Equense ma ha vissuto sempre in Sardegna dove il padre lavora come finanziere. Si è ora trasferito a Roma per studiare Scienze Archeologiche.