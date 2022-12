Stasera in tv venerdì 16 dicembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv venerdì 16 dicembre 2022. Su Raitre, il film documentario Ora tocca a noi, di Walter Veltroni. Su Nove, il varietà Fratelli di Crozza, con Maurizio Crozza.

Stasera in tv venerdì 16 dicembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Sanremo Giovani. Sono 12 i giovani cantanti che si esibiscono stasera nella finale sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo. Soltanto i primi tre classificati entrano di diritto tra i Campioni che saliranno sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio. Con Amadeus c’è anche Gianni Morandi, co-conduttore del Festival.

Su Raitre, alle 21.25, il film documentario del 2022 di Walter Veltroni, Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre. 30 aprile 1982: l’automobile su cui viaggia Pio La Torre (1927-1982), segretario regionale del PCI in Sicilia, viene bloccata da un commando armato che crivella la vettura di colpi, assassinando lui e il suo autista. A 40 anni dal suo omicidio, Walter Veltroni disegna il ritratto di un eroe della lotta alla mafia.

Su Rai 5, invece, alle 21.15, Visioni – Roma Europa Festival 2022. Con il contributo di Marino Sinibaldi, scopriamo gli spettacoli e i protagonisti del 37° Romaeuropa Festival, a cui partecipano artisti emergenti. Filo conduttore è “il dialogo” come collaborazione e contaminazione.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Ultimo appuntamento dell’anno con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Anche stasera al centro del dibattito due casi che stanno appassionando i telespettatori: la strana morte dell’ex postina Silvia Cipriani e il caso di Saman Abbas, dopo il ritrovamento del corpo della ragazza.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live Best “Mondiali & dintorni”. Prima della pausa natalizia, Diego Bianchi propone uno speciale che ripercorre i momenti più interessanti di questa prima parte della stagione: ad affiancarlo il coautore Makkox e il chitarrista Roberto Angelini.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Mentre ha preso il via ieri su Sky Uno la 12° stagione del talent, stasera vediamo la conclusione dell’11°. il vincitore si aggiudica 100.000 euro e la possibilità di frequentare un corso di cucina presso l’Alma. Tra i giurati Antonino Cannavacciuolo.

Su Nove, alle 21.25, il varietà Fratelli di Crozza. Dopo aver saltato due appuntamenti live a causa del Covid, Maurizio Crozza torna in diretta prima della pausa natalizia. Dalla settimana prossima e fino a febbraio andrà in onda il meglio della stagione che si conclude oggi.

Su Real Time, invece, alle 21.20, il talent Bake Off: The Professionals – Affari di famiglia. Nella cucina di Benedetta Parodi è tempo di semifinale per le famiglie rimaste in gara. Sotto l’occhio vigile di Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, tutto è pronto per un giro del mondo in tre dolci.

I film di questa sera venerdì 16 dicembre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Andrea Di Stefano, The informer – Tre secondi per sopravvivere, con Joel Kinnaman. Pete Koslow, ex soldato, viene reclutato dall’Fbi per una missione sotto copertura. Deve incastrare il Generale, boss della droga del clan polacco a New York. Ma qualcosa va storto.

Su Rai Movie, invece, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Bill Holderman, Book Club – Tutto può succedere, con Jane Fonda. La vita di 4 amiche over 60, emancipate e annoiate, viene scossa dalla lettura dell’audace bestseller “Cinquanta Sfumature di Grigio“. Le porterà a vivere flirt e situazioni “sconvenienti“.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 1991, di James Cameron, Terminator 2 – Il giorno del giudizio, con Arnold Schwarzenegger. Un cyborg è inviato indietro nel tempo con il compito di proteggere John Connor, il futuro leader degli umani destinato a guidare la lotta contro le macchine.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2016, di Paolo Genovese, Perfetti sconosciuti, con Kasia Smutniak, Anna Foglietta, Marco Giallini. Durante una cena con gli amici, Eva propone un gioco: mettere sul tavolo il cellulare e condividere con gli altri i contenuti dei messaggi. Ma il passatempo prende una piega inaspettata.

Stasera in tv venerdì 16 dicembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film biografico del 2022, di Tim Trageser, Il Kaiser – Franz Beckenbauer, con Klaus Steinbacher. Un biopic che racconta l’ascesa del più grande campione del calcio tedesco e i suoi successi. Un viaggio che non perde di vista l’essere umano Franz dietro al giocatore Beckenbauer.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Damiano e Fabio D’Innocenzo, Favolacce, con Elio Germano. La famiglia di Bruno e Dalila vive in un quartiere periferico di Roma. Lì i grandi sono frustrati e i figli assorbono la loro negatività, cercando di difendersi come possono.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Alex Proyas, Segnali dal futuro, con Nicolas Cage, Rose Byrne. Il professore di astrofisica John Koestler entra in possesso di un misterioso documento. Il foglio riporta giorno e numero delle vittime di alcuni disastri che devono ancora accadere.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film horror del 2019, di Andy Muschietti, It: Capitolo Due, con James McAvoy, Jessica Chastain. Il malvagio Pennywise ritorna a Derry dopo ventisette anni. Il clow, infatti, vuole ancora tormentare Bill e tutta la banda dei Perdenti che da tempo si sono persi di vista.