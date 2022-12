Bake Off Italia The Professionals diretta 16 dicembre: eliminati i Lago ad un passo dalla finale

Condividi su

Venerdì 16 dicembre va in onda su Real Time la seconda puntata di Bake Off Italia The Professionals. Il programma è condotto da Benedetta Parodi, con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dopo l’eliminazione dei Martini della scorsa settimana, rimangono in gara quattro famiglie di pasticceri:

famiglia Franchini – Pasticceria Alessandro Franchini a Lecce: Alessandro (33 anni), la moglie Alessandra (35 anni) e la mamma Sandra (59 anni).

famiglia Frascarino – Pasticceria Gianni a Caserta: Maurizio (49 anni), la moglie Anna (43 anni), e la loro figlia Carmela detta Carmen (20 anni).

famiglia Lago – Pasticceria Lago a Napoli: Giovanni (67 anni), con i figli Ciro (34 anni) e Giulio (30 anni).

famiglia Palladini- Pasticceria Palladini a Vicenza: Flavio (70 anni) con i figli Paolo (42 anni) e Valeria (40 anni).

Bake Off Italia The Professionals, diretta 16 dicembre, la seconda puntata

Nella diretta del 16 dicembre Benedetta Parodi annuncia alle quattro famiglie ancora in gara che la prima sfida, ovvero la Prova Vetrina, è dedicata all’Inghilterra.

Devono rivisitare infatti due dolci inglesi in monoporzione. Si tratta della Chocolate Cake e Victoria Cake. La prima era la preferita della Regina Elisabetta, la seconda dedicata alla Regina Vittoria.

In soli 120 minuti devono riprodurre 50 monoporzioni, nello specifico 25 per ogni tipo. Le famiglie sono molto agguerrite e tutte studiano la propria strategia per dividersi i compiti ed ottimizzare i tempi. Qualche difficoltà per la famiglia Lago.

Nel corso degli assaggi solo complimenti per la famiglia Palladini mentre i Lago non hanno consegnato il numero richiesto di monoporzioni e non hanno pienamente soddisfatto i giudici a livello di gusto.

Anche i Frascarino non presentano tutti i tortini e hanno compiuto qualche errore tecnico.

Solo giudizi positivi per i Franchini anche se i giudici hanno trovato i loro dolcetti lievemente asciutti.

Bake Off Italia The Professionals, Prova Tecnica

Dopo l’Inghilterra per la Prova Tecnica ci si sposta con l’immaginazione in Francia. Devono replicare il Cubo di Rubik, formato da 25 cubetti glassati di torta stratificata disposta su 3 piani.

In 130 minuti devono realizzare tre basi diverse con ingredienti particolari per poi replicare in maniera perfetta il dolce.

Per tutte le famiglie la prova si sta lentamente trasformando in un incubo in quanto la preparazione si rivela più complicata del previsto.

Secondo i giudici tutte le proposte andavano migliorate soprattutto esteticamente. Nonostante qualche errore tecnico, meglio nel gusto. Primi i Franchini seguiti da i Palladini, Frascarino e ultimi i Lago.

La Prova a Sorpresa

Terza ed ultima Prova è quella a Sorpresa. Le famiglie devono realizzare un torta 3D che replichi un monumento che rappresenti un loro luogo del cuore. Fondamentale è che abbia una base di 60 x 40 centimetri. Il tempo ha disposizione è di 180 minuti.

I Lago hanno deciso di realizzare il Maschio Angioino mentre i Palladini optano per il ponte di Bassano del Grappa. I Franchini replicano la Chiesa di Sant’Antonio al Fulgezio. I Frascarino scelgono il ponte di Caserta.

I giudici hanno deciso di eliminare i Lago. Arrivano invece in finale i Franchini, i Palladini e i Frascarino.