Grande Fratello Vip 19 dicembre diretta: eliminazioni e nomination

Condividi su

Questa sera, lunedì 19 dicembre, va in onda alle 21.45 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Giulia Salemi leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

Antonella ed Edoardo saranno tra i protagonisti del nuovo appuntamento. Dopo aver attraversato un momento di crisi tra i due sembra esser tornato il sereno. E poi, Antonino Spinalbese dopo 90 giorni di permanenza, vuole davvero abbandonare la casa?

Durante il corso della puntata scopriremo chi tra i concorrenti in nomination Sarah, Attilio, Charlie, Antonino, Giaele e Patrizia, dovrà abbandonare la casa.

Grande Fratello Vip 19 dicembre diretta

La puntata del Grande Fratello Vip del 19 dicembre inizia con una clip che riassume quanto accaduto negli ultimi due giorni tra Antonino e Oriana. Quest’ultima è ancora ferita dal fatto che dopo il loro riavvicinamento, lui si sia mostrato “pentito” per quanto accaduto tra i due. Dopo la puntata di sabato 17 infatti, Oriana ha avuto un confronto con Ginevra in cui le ha ribadito che tra lei e Spinalbese c’è stato più di un bacio. Alfonso Signorini li lascia dunque da soli in Mystery per guardarsi negli occhi, ma i due non rivolgono lo sguardo verso l’altro nemmeno per un istante.

Subito dopo l’attenzione si sposta su un’altra coppia del Grande Fratello Vip, quella formata da Edoardo e Antonella. I due hanno da poco superato il periodo di crisi che hanno attraversato nei giorni scorsi. Al termine il conduttore chiude ufficialmente il televoto, ed il primo tra i nominati a salvarsi è Antonino, la seconda è Giaele e poi Patrizia.

Una sorpresa per George

Il Grande Fratello Vip ha fatto una sorpresa ai ragazzi, facendo entrare in casa Tata Carla. Viene da cortina e ha origini altoatesine ed è espertissima di economia domestica. Il suo ruolo è infatti quello di dire ai ragazzi cosa non va per quanto riguarda l’ordine e la pulizia in casa, e darà inoltre dei voti.

Alfonso Signorini invita George ad andare in giardino perché una nuova emozione lo attende. Entra infatti la sua ex fidanzata, con cui avuto una relazione di quasi un anno, ma che non è finita bene. Samara afferma che sta seguendo il suo percorso all’interno della casa e che la sta emozionando. Vorrebbe oggi avere con lui un rapporto sereno con lui.