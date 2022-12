Grande Fratello Vip 17 dicembre diretta: eliminazioni e nomination

Condividi su

Questa sera, sabato 17 dicembre, va in onda alle 21.31 su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancare il conduttore in studio, le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Giulia Salemi leggerà invece in tempo reale i commenti e le reazioni sul web.

Nella nuova puntata il conduttore si soffermerà sulla storia d’amore tra Edoardo e Antonella, il cui rapporto sembra aver attraversato un momento di crisi negli scorsi giorni. Riusciranno a chiarirsi? Al contrario invece sembra diventare sempre più forte il legame tra Antonino e Ginevra. Scopriremo inoltre chi tra i concorrenti in nomination Attilio, Daniele ed Edoardo, sarà il preferito dal pubblico.

Grande Fratello Vip 17 dicembre diretta

La puntata del Grande Fratello Vip del 17 dicembre inizia con la questione riguardante Riccardo Fogli. Alfonso Signorini spiega che è stato squalificato dopo poche ore dal suo ingresso a causa di un’espressione blasfema. Subito dopo l’attenzione di sposta su Antonella ed Edoardo che si sono appena lasciati dopo aver vissuto momenti pieni d’amore ed emozioni. Una clip mostra infatti che il motivo scatenante sembra essere la gelosia di lei dopo che Donnamaria si è lasciato andare a più di una battuta di scherzo con Oriana.

Il conduttore invita si Antonella che Edoardo ad andare in Superled per avere la possibilità di parlare “privatamente” con entrambi. Il Grande Fratello Vip è infatti stupito dalla velocità con cui i due hanno deciso di lasciarsi.