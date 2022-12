L’Eredità 23 dicembre, Francesco è il campione del game show di Rai 1

Condividi su

Venerdì 23 dicembre è andata in onda una nuova puntata de L’Eredità – La sfida dei campioni, il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Al consueto orario delle 18.45 il conduttore ha presentato gli sfidanti del campione in carica Francesco. Scopriamo se è riuscito a riconfermare il titolo e se ha indovinato la parola vincente del gioco della Ghigliottina.

L’Eredità 23 dicembre, Francesco: il percorso del campione

La puntata de L’Eredità – La sfida dei campioni di venerdì 23 dicembre inizia con la presentazione degli sfidanti di Francesco. Si chiamano Giulia, Lory, Pasquale, Sofia, Davide e Angelita. Dopo il gioco degli Abbinamenti, è compito del campione scegliere chi tra gli altri concorrenti deve sfidarsi nel duello dei 60 secondi. Tocca dunque a Davide e Lory. A seguito invece del gioco I Paroloni, anche Francesco affronta contro Giulia tale duello, che vince con un vantaggio di 26 secondi sull’avversaria.

Il percorso del campione nella puntata del 23 dicembre de L’Eredità prosegue con il Triello, dove si presenta con una cifra di 20.000 euro. I suoi sfidanti Pasquale e Sofia si presentano invece rispettivamente con 10.000 e 40.000 euro. Francesco indovina tre risposte corrette durante il gioco e ciò gli permette di accumulare una cifra di 80.000 euro, conquistando un posto nella Stoccata contro Sofia, che ha a sua volta accumulato una cifra di 100.000 euro.

La Stoccata e la Ghigliottina

L’appuntamento de L’Eredità del 23 dicembre prosegue con la Stoccata, uno dei nuovi giochi di questa edizione del game show di Rai 1. Gli ultimi due concorrenti rimasti si sfidano scegliendo la domanda a cui deve rispondere l’avversario, sperando che quest’ultimo commetta più di un errore. Francesco vince dando due risposte corrette alle domande assegnate dalla sua sfidante Sofia, di cui l’ultima riguardante una novità apparsa il 1° aprile del 1925 ad un incrocio a Milano, ovvero il primo semaforo d’Italia. Il campione conferma così il titolo conquistando l’accesso al gioco finale della Ghigliottina. Sofia si potrà invece ripresentare alla prossima puntata de L’Eredità in onda il 25 dicembre.

Francesco si presenta al tavolo con un montepremi di 180.000 euro che dimezza per ben quattro volte abbassando la cifra a 11.250 euro. Le parole della Ghigliottina sono Prima, Film, Dieta, Luna, Processo.

Dopo i 60 secondi a disposizione, il campione scrive sul cartoncino la parola Fase, confidando al conduttore di non esser riuscito a seguire un filo logico che legasse parola scelta alle altre cinque. Non ha dunque dato la risposta corretta in quanto la parola della Ghigliottina della puntata de L’Eredità di venerdì 23 dicembre è Lunedì.