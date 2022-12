Una famiglia sotto l’albero film Rai 2 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 2 propone il film dal titolo Una famiglia sotto l’albero. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere natalizie.

La produzione è del Canada. L’anno di realizzazione è il 2021 e la durata è di un’ora e 30 minuti.

Una famiglia sotto l’albero film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Jason Bourque. Protagonisti principali sono Richard Hendricks e Pauline Hendricks interpretati rispettivamente da James Tupper e Kendall Cross. Nel cast anche Georgia Mae Orchard nel ruolo di Emilia Hendricks.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Abbotsford e zone limitrofe nel territorio della Columbia Britannica.

La produzione è della Front Street Pictures in collaborazione con Hallmark Channel e SkyShowtime.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il titolo My Christmas Family Tree.

Una famiglia sotto l’albero – trama del film in onda su Rai 2

Vanessa Hall è un’assistente sociale di New York che lavora per un servizio no-profit di collocamento di bambini in affidamento. Vuole aiutare in questo settore, dopo essere cresciuta lei stessa nel sistema di affidamento.

Non ha mai conosciuto suo padre e ha perso sua madre all’età di 9 anni prima di poterle chiedere qualcosa su di lui. All’avvicinarsi del Natale, la ragazza si sottopone a un test di ascendenza e scopre non solo la sua composizione etnica, ma anche che nel sistema dell’azienda c’è un test di paternità positivo: il suo padre biologico è Richard Hendricks, che vive a un’ora di distanza a Barrington, nel Connecticut, con la moglie Pauline e i loro tre figli adolescenti, Caitlin, Aidan ed Emilia.

Dopo che i due si sono incontrati e hanno parlato, Richard la invita a trascorrere qualche giorno con lui e la sua famiglia a Barrington per conoscerli prima di incontrare la famiglia allargata, che si riverserà a casa sua la vigilia di Natale; lei accetta. L’unica altra persona che è stata invitata per quel soggiorno prolungato nello stesso periodo è un’amica di famiglia, l’avvocato d’impresa newyorkese Kris, che potrebbe dare un passaggio a Vanessa.

Spoiler finale

Come Vanessa, anche Kris non ha più una famiglia biologica; i suoi genitori sono morti quando era al college e da allora trascorre le vacanze con gli Hendricks, che sono diventati la sua famiglia surrogata, essendo Richard il miglior amico del padre di Kris.

Dopo le apprensioni iniziali di entrambe le parti, Vanessa e gli Hendricks stringono un legame emotivo, minacciato però dalle diverse esperienze che Vanessa e Richard hanno avuto con la madre di Vanessa, e le domande senza risposta potrebbero a loro volta minacciare il nascente legame sentimentale tra Vanessa e Kris.

Una famiglia sotto l’albero: il cast completo

Di seguito il cast del film Una famiglia sotto l’albero e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

James Tupper : Richard Hendricks

: Richard Hendricks Kendall Cross : Pauline Hendricks

: Pauline Hendricks Georgia Mae Orchard : Emilia Hendricks

: Emilia Hendricks Ava Telek : Caitlin Hendricks

: Caitlin Hendricks Colby McClendon : Aiden

: Aiden Lisa Paxton : Nonna Helene

: Nonna Helene Aadila Dosani : DeeDee

: DeeDee Kapila Rego : Shelby

: Shelby Monique Helbig : Signora Holden

: Signora Holden G. Winter : Mr. Holden

: Mr. Holden Aiden Wang : Bambino

: Bambino Allan Wang : Bambino

: Bambino Nyha Huanga Breitkreuz : Bambino

: Bambino Ranon Lucas : Giovane angelo

: Giovane angelo Tyler Hynes : Cameriere

: Cameriere John Perrotta : Zio Dave

: Zio Dave Marcie Nestman : Zia Sandra

: Zia Sandra Robert Egger : Zio Terry

: Zio Terry Brenda Bauder : Zia Judy

: Zia Judy Cruiser: Mickey