Stasera in tv lunedì 26 dicembre 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 26 dicembre 2022, Rai

Raitre, alle 21.25, l’attualità con Sigfrido Ranucci. Tra gli inviati c’è Bernardo Iovene, che recentemente ha realizzato con Greta Orsi e Lidia Galeazzo un servizio sui container pieni di rifiuti italiani, sequestrati nel porto di Sousse in Tunisia, che sono ancora fermi in attesa di rientrare in Italia. Su, alle 21.25, l’attualità con Report . Proseguono le inchieste presentate da. Tra gli inviati c’è, che recentemente ha realizzato conun servizio sui container pieni di rifiuti italiani, sequestrati nel porto di Sousse in Tunisia, che sono ancora fermi in attesa di rientrare in Italia.

Programmi Mediaset, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Anche nella sera di Santo Stefano le luci dello Studio 5 di Cinecittà si accendono per una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. In studio come sempre ritroveremo le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, insieme con Giulia Salemi, Carmen Russo e i concorrenti eliminati.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Dr. Pimple Popper: La dottoressa Schiacciabrufoli “Biglietti natalizi”. Il periodo delle feste natalizie è sempre denso di impegni: la dottoressa Lee e il suo staff hanno deciso di preparare per i pazienti dei bigliettini originali ispirati ai film di Natale.

I film di questa sera lunedì 26 dicembre 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film musical del 2017, di Bill Condon, La Bella e la Bestia, con Matthew Macfadyen. Un principe arrogante (Dan Stevens) viene trasformato per punizione in un essere mostruoso, mentre i suoi più fedeli servitori diventano oggetti. L’incantesimo può essere spezzato solo da un bacio di vero amore. Quando la dolce Belle (Emma Watson) arriva al suo castello la speranza si accende.

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2014, di Matt Reeves, Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, con Andy Serkis. Lo studioso Malcolm entra pacificamente in contatto con la colonia dello scimpanzé Cesare. Ma Koba, che nutre rancore verso gli uomini, fa di tutto per far scoppiare una guerra.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Paola Randi, Tito e gli alieni, con Luca Esposito. Uno scienziato vive nel deserto del Nevada dove sta lavorando a un progetto top secret. Il suo unico contatto con il mondo è Stella. Un giorno, però, è costretto a prendere con sé i nipotini Anita e Tito, rimasti orfani.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1988, di John McTiernan, Trappola di cristallo, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia. Il poliziotto newyorkese John McClane (Bruce Willis) arriva a Los Angeles per trascorrere il Natale con le figlie e la moglie. Quando il grattacielo dove la donna lo aspetta viene occupato da un gruppo di terroristi, McClane dovrà cavarsela da solo, lottando strenuamente contro i criminali.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2003, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re, con Elijah Wood. Minas Tirith, la capitale di Gondor, sta per cedere all’attacco della potentissima armata di Sauron. Intanto Frodo, tradito da Gollum, viene catturato dal ragno Shelob.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1995, di Ron Howard, Apollo 13, con Tom Hanks. Prigionieri di una navicella spaziale in avaria, gli astronauti Jim, Fred e Jack cercano di sopravvivere. Nel frattempo, sulla Terra, i colleghi dei tre lottano contro il tempo per riuscire a riportarli a casa.

Stasera in tv lunedì 26 dicembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2022, di David Yates, Animali fantastici – I segreti di Silente, con Eddie Redmayne. Albus Silente vuole sconfiggere il potente mago Gellert Grindelwald. Non potendolo fermare da solo, affida a Newt Scamander il compito di guidare una squadra di coraggiosi.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito di mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxi-processo di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Family, alle 19.30, il film fantastico del 2011, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 2, con Daniel Radcliffe, Ralph Fiennes, Emma Watson. Voldemort ha un solo obiettivo: disperdere l’Esercito di Albus Silente e uccidere Harry Potter. Il giovane mago intanto cerca tutti gli Horcrux.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2011, di Gary McKendry, Killer Elite, con Robert De Niro, Jason Statham, Clive Owen. Danny, un sicario che ha deciso di ritirarsi, scopre che l’ex collega Hunter è stato rapito in Oman da uno sceicco che vuole vendicare la morte dei suoi figli. Per salvarlo rientra in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Ron Howard, Angeli e demoni, con Tom Hanks, Ewan Mc Gregor. Il professor Robert Langdon, esperto di simbologia, ha tempo fino a mezzanotte per sventare una terribile congiura che potrebbe distruggere Roma e la Città del Vaticano.