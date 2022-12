Mi casa es tu casa diretta 30 dicembre: Malgioglio intervista Llona Staller

Condividi su

Venerdì 30 dicembre va in onda su Rai 2 , dalle 21.25, una nuova puntata di Mi casa es tu casa con Cristiano Malgioglio.

Dopo Heather Parisi e Leonardo Pieraccioni, e Mara Venier il padrone di casa accoglie nella propria abitazione Llona Staller.

Mi casa es tu casa, diretta 30 dicembre, Llona Staller

Nella diretta del 30 dicembre di Mi Casa es tu casa è Llona Staller a suonare al campanello di Cristiano Malgioglio che ha portato come dono una coroncina di fiori. Racconta di vivere a Roma ma preferisce la natura. Ama gli animali e spiega di avere molti cani e gatti.

Llona Staller racconta di aver avuto molti rimpianti nella propria vita. Le sarebbe piaciuto in primis avere più figli e spera di avere tanti nipoti dal suo unico figlio. Si immagina già come una nonna dolce e abbastanza permissiva.

Parlando della propria infanzia a Budapest confessa di aver vissuto in un appartamento molto piccolo in 8 persone. Il padre è andato via di casa quando lei aveva 3 anni. Aveva delle frequentazioni con altre donne e la madre ha preferito separarsi. Quest’ultima sperava inoltra che Llona Staller diventasse una dottoressa ma sviene alla vista del sangue.

Ha anche scoperto di essere una principessa, da parte della madre.

Mi casa es tu casa, la carriera da fotomodella

Cristiano Malgioglio cambia argomento discutendo della carriera. Llona Staller ha iniziato come fotomodella. Oltre ad essere molto bella pesava appena 48 kg e lunghi capelli biondi. Per sbarcare il lunario lavorava anche come cameriera.