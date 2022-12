Mi casa es tu casa diretta 21 dicembre: Malgioglio intervista Leonardo Pieraccioni

Condividi su

Mercoledì 21 dicembre torna su Rai 2 in prima serata Mi casa es tu casa condotto da Cristiano Malgioglio. La trasmissione, che prende ispirazione all’omonimo format spagnolo, era già stato in parte ripreso da Raffaella Carrà in A raccontare comincia tu.

Dopo Heather Parisi, Malgioglio accoglie Leonardo Pieraccioni per un lungo racconto sulla propria carriera. Ospiti anche Massimo Ceccherini e Rita Rusic.

Mi casa es tu casa, diretta 21 dicembre, Leonardo Pieraccioni

Nella diretta del 21 dicembre di Mi Casa es tu casa Cristiano Malgioglio aspetta Leonardo Pieraccioni, il quale racconta di vivere in campagna da 20 anni e che qualche volta ama cucinare e prepara dei piatti quasi eccellenti. E’ inoltre un grande esperto di lavatrici ed asciugatrici e preferisce staccare il telefono quando deve stirare.

L’argomento si sposta poi sullo sport. Leonardo Pieraccioni confessa di non praticare alcuna disciplina sportiva in quanto si definisce pigro.

Nel corso dell’intervista si alternano dei bisticci quando l’ospite si rende conto dei suggerimenti provenienti dagli autori, attraverso il classico “gobbo”.

Pieraccioni realizza un film ogni 2/3 anni e in passato aveva offerto un ruolo a Malgioglio il quale ha rifiutato in quanto avrebbe dovuto interpretare un camionista. Nelle sue pellicole sono prevalenti attrici more anziché bionde. A Pieraccioni le donne con i capelli chiari ricordano la sua insegnante cattiva di matematica, che era appunto bionda.

Mi casa es tu casa, la famiglia

Altro tema che Malgioglio vuole affrontare con Pieraccioni è la famiglia. I suoi genitori erano persone molto allegre e che amavano ridere soprattutto a tavola con gli amici. L’ospite crede di aver preso il carattere di entrambi. Il padre gli ha sempre insegnato di “tenere i piedi per terra” perché quando il figlio ha iniziato a fare il cabaret era dispiaciuto del fatto che avesse lasciato un lavoro sicuro, quello di magazziniere.

E’ inoltre molto legato alla famiglia Martina.

Per quanto riguarda l’amicizia tra i migliori amici di Pieraccioni ci sono sicuramente Carlo Conti e Giorgio Panariello. I tre sono molto uniti.