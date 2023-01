Masterchef Italia 12 diretta 12 gennaio: eliminata Francesca, prova esterna a Tropea

Condividi su

Giovedì 12 gennaio è andato in onda su Sky un nuovo appuntamento di Masterchef Italia 12. Giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

La scorsa settimana sono stati eliminati Rachele, Letizia e Francesco.

In questo appuntamento i concorrenti andranno a Tropea per la Prova esterna, dedicata alla cipolla rossa, simbolo di questo luogo.

Masterchef Italia 12, diretta 12 gennaio, Mystery Box

Nella diretta del 12 gennaio di Masterchef Italia la Mystery Box sarà molto particolare. I concorrenti non trovano degli alimenti ma un volto dei giudici. Questi ultimi hanno scelto alcuni concorrenti, cercando di dividerli equamente.

Saranno i giudici a fare la spesa per loro scegliendo a loro piacimento 10 ingredienti ma non sono obbligati ad utilizzarli tutti. Hanno a disposizione 45 minuti. Gli ingredienti dovrebbero rispecchiare la personalità degli aspiranti chef. Barbieri ha scelto gli alimenti più complicati come il fagiano.

I giudici hanno deciso di assaggiare solo i piatti che ritenevano migliori. Hanno preferito in modo particolare i piatti di Leonardo, Lavinia, Bubu e Sara. Il migliore in assoluto della prova è stato Bubu.

Silvia ed Edoardo invece devono migliorare nell’impiattamento.

Masterchef Italia 12, Invention Test

Nell‘Invention Test ogni aspirante chef deve selezionare un avversario da sfidare.

Come vantaggio Bubu potrà scegliere un concorrente con il quale cucinare insieme ma farà inizialmente credere a tutti che sarà il suo sfidante. Lo stesso vale in realtà per tutti.

Bubu opta per Nicola. Nicola sceglie Leonardo che a sua volta opta per Edoardo. Quest’ultimo Beppe che sceglie a sua volta Mattia. Mattia sceglie Roby che opta per Lavinia. Lavinia sceglie Ivana che sfida Laura.

Laura sceglie Sara che a sua volta opta per Francesco S. Lui opta per Francesca che sfida Silvia. Ultima coppia di avversari Olivier e Hue.

Hanno due minuti di tempo per prendere massimo 5 ingredienti dalla dispensa per i loro avversari. Dopo la spesa Bubu rivela al gruppo che le coppie che si sono formate non devono sfidarsi ma collaborare insieme utilizzando tutti gli ingredienti scelti. La durata della prova è 45 minuti.

La sfida è molto complicata per ogni concorrente aveva scelto gli ingredienti più difficili per colui che doveva essere il sua avversario.

Dopo gli assaggi i giudici hanno scelto Bubu e Nicola, Giuseppe e Mattia come le due coppie migliori di questa sfida. Nella prova esterna Giuseppe e Mattia saranno rispettivamente i capitani delle due brigate.

Le peggiori sono state Ivana e Laura. Non vengono eliminate ma escluse alla prova esterna e prime candidate del Pressure Test.

Masterchef Italia 12, la prova esterna a Tropea

Gli aspiranti chef si spostano a Tropea, in Calabria, per affrontare la prova esterna. Tropea è la patria della cipolla rossa, vera protagonista della sfida.

Giuseppe, capitano della Brigata Blu, sceglie Edoardo, Nicola, Leonardo, Francesca, Silvia e Francesco.

Mattia invece, capitano della Brigata Rossa, opta per Roberto, Olivier, Sara, Hue, Bubu e Lavinia.

Hanno un’ora e 45 minuti per realizzare un menù completamente a base di cipolla da far assaggiare a 35 calabresi doc. Con questo ingrediente devono preparare anche una bevanda.

I componenti di entrambe le squadre cercano di dividersi i compiti per riuscire ad ottimizzare il lavoro.

Terminati gli assaggi da parte dei commensali, i giudici annunciano che la Brigata Rossa si è aggiudicata la vittoria.

Il Pressure Test

I componenti della Brigata Blu, Giuseppe, Edoardo, Nicola, Leonardo, Francesca, Silvia e Francesco, devono affrontare il Pressure Test. A loro si uniscono Laura e Ivana.

In soli 30 minuti devono preparare la Crêpe Suzette accompagnata dallo zabaione.

I risultati sono abbastanza fallimentari. Solo Silvia e Nicola sono riusciti a preparare un dolce dignitoso.

Si salvano anche Leonardo, Laura, Edoardo, Ivana che salgono in balconata.

I peggiori invece sono stati Francesco, Giuseppe e Francesca. I giudici eliminano Francesca.