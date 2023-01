Il cacciatore di sogni, la nuova stagione: da venerdì 13 gennaio in seconda serata su Rai 3

Condividi su

Da venerdì 13 gennaio va in onda in seconda serata su Rai 3 Il cacciatore di sogni, con Stefano Buttafuoco. Anche nella nuova stagione il giornalista tratterà il tema della disabilità, senza stereotipi legati all’handicap. Verranno infatti presentate nel corso delle quattro puntate storie di sportivi italiani come Arturo Mariani.

Il cacciatore di sogni su Rai 3 – la seconda stagione

Stefano Buttafuoco torna da venerdì 13 gennaio in seconda serata su Rai 3 con il programma televisivo Il cacciatore di sogni. Il giornalista, attraverso il racconto di quattro protagonisti, affronterà nel corso delle puntate il tema della disabilità. In ogni appuntamento i racconti dei ragazzi verranno arricchiti dalla presenza di persone molto vicine a loro. L’obiettivo è infatti quello di abbattere stereotipi legati all’handicap, focalizzandosi su quelli che sono invece i punti di forza.

Arturo Mariani è uno dei protagonisti de Il cacciatore di sogni in onda su Rai 3. E’ campione della nazionale calcio amputati, ma non solo. E’ uno scrittore e un mental coach che aiuta i ragazzi a superare gli ostacoli dello sport, ma anche nella vita. Arianna Sacripante, nata con la sindrome di Down, è una sportiva che si dedica al nuoto artistico con Giorgio Minisini, che ha vinto l’oro europeo nel singolo maschile sincronizzato.

Un altro dei protagonisti de Il cacciatori di sogni è il primo pugile in carrozzina Simone Dessi. E’ un atleta paralimpico che ha preso parte lo scorso ottobre alla prima esibizione bara-boxe in Italia. E poi Andrea Langi, primo alpinista pluriamputato, che ha scalato l’Everest a 8848 metri di altezza sopra il livello del mare. Andrea, a causa di una meningite, ha perso sette dita delle mani ed entrambe le gambe.

Il cacciatore di sogni – gli ospiti

Durante il corso delle quattro puntate de Il cacciatore di sogni i telespettatori avranno anche modo di conoscere parenti e familiari, che accompagnano e sostengono i protagonisti nelle loro attività. Il giornalista Stefano Buttafuoco passerà infatti un’intera giornata insieme ai ragazzi, per conoscerli meglio non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano.

Tanti personaggi dello sport prenderanno inoltre parte al programma come Giorgio Minisini e Massimiliano Rosolino. E poi ancora il campione del mondo dei pesi massimi ed ex allenatore della nazionale pugili Francesco Damiani, la campionessa europea Irma Testa, e l’ex calciatore Simone Perrotta, che ha indossato nel corso della sua carriera la maglia della Roma.

Il cacciatore di sogni è un programma di Stefano Buttafuoco, Giovanni La Manna, Assunta Magistro, Luisella Ratiglia, Vincenza Berti.