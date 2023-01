The Voice Senior 13 gennaio, diretta e considerazioni della puntata

Condividi su

Venerdì 13 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda della prima puntata di The Voice Senior. Il programma, condotto da Antonella Clerici, torna con la terza edizione. La grande novità è rappresentata dall’addio di Orietta Berti tra i giudici, sostituita dai Ricchi e Poveri (Angela Brambati e Angelo Sotgiu). Confermati gli altri coach, ovvero Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté.

Nell’episodio del 13 gennaio, a The Voice Senior vanno in scena le prime audizioni al buio. I giurati, girati di spalle rispetto al palco, ascoltano i concorrenti senza poterli vedere. Il loro giudizio, dunque, è esclusivamente sulla voce del partecipante. Qualora più coach dovessero apprezzare l’esibizione e, di conseguenza, scegliessero di girarsi, spetta al concorrente decidere di che squadra far parte. Ogni team è composto da 12 cantanti.

The Voice Senior 13 gennaio, le prime audizioni

Inizia The Voice Senior del 13 gennaio. Dopo aver salutato il pubblico e aver presentato i giudici, si entra nel vivo della gara. La prima a salire sul palco Annalisa Beretta, 66 enne pensionata della provincia di Monza e Brianza e che per oltre quarant’anni ha lavorato come maestra. Canta Amor mio di Mina. Tutti i coach si girano, ma Annalisa sceglie di parte della squadra di Gigi D’Alessio. Arriva, poi, la sensitiva e medium Laura Triesto di 61 anni, che porta in scena Senza un briciolo di testa di Marcella Bella. È apprezzata da Clementino e dai Ricchi e Poveri, con quest’ultimi che la convincono a decidere di entrare nel suo team.

Segue Marco Rancati, 65 enne originario di Piacenza. Non è la sua prima esperienza su un palcoscenico, avendo presenziato, in passato, a Sanremo Giovani. Nel 1979 ha vinto, con il nome di Daniel Danieli, il Festival di Castrocaro. A The Voice Senior del 13 gennaio dà la sua versione di Fai Rumore di Diodato. Per lui si girano tutti e quattro i giurati e, alla fine, anche lui opta per lavorare con D’Alessio. Si va avanti con Gabriele Iaconis (67 anni) e Lauro Attardi (70 anni). Partecipano al programma per rinascere dopo che entrambi hanno dovuto fronteggiare una brutta malattia. Intonano Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel. Mostrano interesse tutti meno che le new entry Angela Brambati e Angelo Sotgiu.