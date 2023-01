Verissimo 14-15 gennaio, gli ospiti e la programmazione tv: Rosanna Banfi e Iva Zanicchi

Condividi su

Sabato 14 e domenica 15 gennaio, dalle ore 16:30 su Canale 5, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto, come di consueto, da Silvia Toffanin. Gli appuntamenti sono fruibili in diretta e in streaming su Mediaset Play.

Verissimo 14-15 gennaio, gli ospiti del sabato

Sabato 14 gennaio, nella puntata di Verissimo, è atteso un lungo ritratto di famiglia. A tal proposito, infatti, ci sono in studio Edoardo Stoppa e Juliana Moreira. I due si sono fidanzati nel 2007 e, dopo dieci anni, hanno convolato a nozze con un rito civile.

Silvia Toffanin, poi, è protagonista di una lunga intervista con Guendalina Tavassi. L’ex concorrente dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, con la sua presenza, potrebbe affrontare vari argomenti, tra i quali il legame con il fratello Edoardo, oggi tra i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Rosanna Banfi e Alex Di Giorgio

A Verissimo di sabato 14 gennaio è dato ampio spazio all’ultima stagione di Ballando con le stelle. In studio, in primis, c’è Rosanna Banfi, figlia di Lino e tra le finaliste del talent condotto da Milly Carlucci. Inoltre, oltre a lei, è atteso Alex Di Giorgio, nuotatore che, durante il programma di Rai 1, è stato protagonista di un intenso racconto del suo coming out. Infine, nel corso di Verissimo del 14 gennaio intervengono Emanuela Folliero e Gabriella Golia. Le due ripercorrono la lunga carriera da annunciatrici Mediaset.

Verissimo 14-15 gennaio, i protagonista della domenica

Durante l’appuntamento di Verissimo di domenica 15 gennaio ci sono molti ospiti. In primis Alba Parietti, prossimamente conduttrice di Non sono una signora su Rai 2 e che racconta i dettagli dell’amore ritrovato. C’è molta attesa, poi, per il ritorno su Canale 5 di Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio approda da Silvia Toffanin dopo un 2022 trionfale sulla Rai. Oltre ad essere stata tra i Big del Festival di Sanremo, Zanicchi ha ottenuto ampia popolarità in qualità di concorrente a Ballando con le stelle.

Nel corso di Verissimo del 15 gennaio, inoltre, Silvia Toffanin ripercorre la lunga carriera di Gloria Guida. L’attrice, per anni icona della commedia italiana, è nel cast di Improvvisamente Natale, disponibile dal 1° dicembre su Amazon Prime.

Una coppia nel lavoro e nella vita è quella composta dal ballerino Andreas Muller e dalla coreografa Veronica Peparini, anche loro sul palco della trasmissione. Con l’occasione si potrebbero chiarire definitivamente i dettagli che hanno portato Peparini a lasciare la cattedra da insegnante di ballo di Amici di Maria De Filippi. Infine, Silvia Toffanin accoglie Ivan Cottini, ballerino che dal 2013 è costretto ad affrontare una forma grave di sclerosi multipla.