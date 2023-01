Linea Bianca 14 gennaio: Massimiliano Ossini in Val Pusteria, tra Sesto e Dobbiaco

Condividi su

Sabato 14 gennaio va in onda, alle 14.00, su Rai 1 la seconda puntata della nuova edizione Linea Bianca- Storie di Montagna. Alla conduzione Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con la partecipazione della guida alpina Lino Zani. L’appuntamento è alle ore 14:00 dopo la messa in onda del telegiornale.

La scorsa settimana il conduttore si trovava a Ponte di Legno. Oggi invece arriva in Val Pusteria. Questa puntata doveva andare in onda lo scorso 31 dicembre ma è stato sostituito da Ratzinger- La Roccia di Dio, in occasione della scomparsa del Papa Emerito Benedetto XVI.

Linea Bianca 14 gennaio 2023, Val Pusteria

Nella puntata del 14 gennaio Massimiliano Ossini rimane in Alto Adige raggiungendo la Val Pusteria, che si trova al confine tra l’Italia e l’Austria. Raggiunge il comprensorio sciistico del territorio che è composto da 96 impianti di risalita che racchiudono complessivamente oltre 300 km di pista.

Da qui assiste alla storica sfilata dei Krampus. Si tratta del rumoroso diavolo che fu sconfitto a duello e scacciato da Babbo Natale. L’episodio simboleggia il trionfo del bene sul male. Segue poi una fiaccolata notturna con i maestri di sci. Il portabandiera è un maestro di 84 anni.

Massimiliano Ossini però si occupa anche di tradizione. Mostra le fasi della tipica lavorazione della lana di pecora che viene trasmessa di generazione in generazione. E’ inoltre parte integrante della cultura e della storia di Sesto, comune di circa 1800 abitanti.

Linea Bianca, lago di Dobbiaco

Nella puntata di Linea Bianca in onda il giorno di capodanno Massimiliano Ossini si sposta anche a Dobbiaco, in provincia di Bolzano. Conta più di 3.300 abitanti e si trova ad oltre 3100 metri dal livello del mare. Il comune è conosciuto anche come la “Porta delle Dolomiti”.

Mostra inoltre ai telespettatori la bellezza del Lago di Dobbiaco, che si trova al confine tra Parco Naturale Tre Cime ed il Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies. Esso rappresenta una delle ultime zone umide delle Dolomiti.

Il conduttore si occupa successivamente anche di sport. Intervista una campionessa internazionale di Biathlon. E’ una disciplina che si divide tra il tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo.

Incontra anche due giovani fotografi che sono perdutamente innamorati della montagna. Amano infatti scalare le vette e dormire in quota alla ricerca dello scatto perfetto.

Linea Bianca dà spazio anche ai temi della sostenibilità e della salvaguardia dell’ambiente. Ossini infatti visita alcuni centrali idroelettriche che forniscono un prezioso contributo per rendere il territorio autosufficiente dal punto vista energetico.

In chiusura Lino Zani cercherà invece di imparare a fare lo stalliere. La sua missione consiste poi nel condurre poi dei turisti sulla slitta trainata dai cavalli.