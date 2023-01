Domenica In 15 gennaio, anticipazioni: Alessia Marcuzzi e i Me contro Te

Condividi su

Domenica 15 gennaio, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Domenica In. A condurre, come di consueto, Mara Venier. La diretta è visibile anche in streaming su Rai Play.

Ampio spazio, a Domenica In del 15 gennaio, è dedicato ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice, dopo diversi mesi di pausa dalla televisione, di recente è tornata sulle scene con Boomerissima. Il programma, che intende mettere a confronto i Boomer e la Generazione Z, ha debuttato lo scorso martedì, ottenendo un dato di ascolto non brillante.

Nell’intervista a Domenica In del 15 gennaio, la conduttrice racconta le sue sensazioni dopo aver finalmente rotto il ghiaccio sulla TV di Stato. Inoltre, la Marcuzzi dà le anticipazioni sulle prove e sugli ospiti dell’appuntamento in onda su Rai 2 il prossimo 17 gennaio.

I Me contro Te

Nel corso della lunga diretta di Domenica In del 15 gennaio si parla del mondo del cinema italiano. In particolare, Venier accoglie negli studi Fabrizio Frizzi di Roma i Me contro Te. La coppia, formata da Sofia Scali e Luigi Calagna, presenta al pubblico della rete ammiraglia Rai la pellicola Me contro Te – Il film: Missione giungla. Oltre al film, in uscita nei cinema italiani dal 19 gennaio, gli ospiti del contenitore domenicale hanno una fervente attività da youtubers, dove gestiscono un canale con oltre 6 milione di iscritti. In studio, insieme ai Me contro Te, tanti piccoli fan, tra cui la band di bambini Latte Rock.

Domenica In 15 gennaio, il talk sul Festival di Sanremo

Durante Domenica In del 15 gennaio va in scena un lungo talk dedicato al Festival di Sanremo. Mara Venier, in compagnia di numerosi opinionisti, commenta le prime indiscrezioni sulla kermesse al via martedì 7 febbraio. Tra i tanti cantanti che presenziano nello spazio ci sono Gigliola Cinquetti, Bobby Solo, Manuela Villa e Paolo Vallesi.

In particolare, Solo canta un medley con Se piangi se ridi, Zingara e Una lacrima sul viso. Vallesi si esibisce con Forza della vita, mentre Manuela Villa è protagonista di un duetto virtuale con papà Claudio sulle note di Un amore così grande. Nel talk, inoltre, dialogano Ema Stokholma, Anna Pettinelli, Teo Teocoli e Marino Bartoletti.

Altra intervista a Domenica In del 15 gennaio è quella realizzata a Nino D’Angelo. Il cantautore napoletano, nel corso della sua ospitata, alterna aneddoti sulla sua carriera a performance sulle note di alcune delle sue hit più celebri. Infine, attesa in studio Alice, che per omaggiare Franco Battiato intona La cura e La stagione dell’amore