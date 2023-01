Linea Verde 15 gennaio, anticipazioni: le bellezze della Calabria

Condividi su

Domenica 15 gennaio, dalle ore 12:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Linea Verde. Il programma è condotto, come di consueto, da Peppone e Beppe Convertini. La puntata è fruibile in streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Linea Verde 15 gennaio, si parte da Cosenza

Il viaggio di Linea Verde del 15 gennaio è ambientato interamente in Calabria. In particolare, l’episodio prende il via da Cosenza, quinta città più popolata della regione e capoluogo dell’omonima provincia. Qui spazio ai fichi di Cosenza, riconoscibili per la forma a goccia allungata e che hanno il marchio di Denominazione di Origine Protetta.

Le telecamere proseguono verso la Piana di Sibari, ovvero la pianura più estesa di tutta la Calabria. I conduttori sono ai piedi del territorio di Corigliano – Rossano, oltre che sul confine tra il massiccio del Pollino e quello della Sila. Nell’area sorge un immenso giardino, contraddistinto per l’enorme varietà di agrumi, tra i quali c’è la clementina IGP (Indicazione Geografica Protetta).

La comunità Arbereshe

Beppe Convertini, nel corso di Linea Verde di domenica 15 gennaio, mostra al pubblico i segreti dell’olio di oliva di Calabria. Inoltre, si reca nelle colline di San Demetrio Corone, comune a circa 500 metri di altitudine e che conta poco più di 3 mila abitanti. Qui vivono diversi allevatori, che producono dell’ottimo pecorino.

Il territorio è caro alla comunità Arbereshe di Calabria, ovvero gli italo – albanesi che, da secoli, mantengono le loro storiche tradizioni. Anche per questo, come testimonia Linea Verde del 15 gennaio, la minoranza etnica è da qualche tempo ufficialmente candidata ad entrare nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità UNESCO.

Linea Verde 15 gennaio, la Cuccìa

Durante Linea Verde del 15 gennaio si va avanti con una visita al Convento di San Francesco da Paola a Pedace. In compagnia di ospiti ed esperti locali è proposto un focus sulla Cuccìa, dolce tipico dell’Italia meridionale a base di grano bollito e ricotta di pecora. Infine, l’itinerario termina nel centro storico di Cerisano, centro di poco meno di 2 mila abitanti che è stato dichiarato comune di interesse turistico e di grande prestigio. Un giovane studente racconta al pubblico in che modo ha fatto rivivere l’arte della cesteria e della coltelleria artigianali.

Nel racconto non mancano incursioni sull’Altipiano della Sila, ricco di sentieri dall’incredibile valore naturale e storico. Inoltre, a un’altezza di quasi mille metri, è presente una fattoria biologica. Durante il viaggio di Linea Verde del 15 gennaio intervengono alcuni ospiti. In primis Sara Brancaccio, che realizza un delizioso plumcake ai fichi di Cosenza. Con lei Ciro Vestita, che espone un elenco di virtù medicinali contenute nelle bucce degli agrumi.