C’è posta per te 14 gennaio diretta: ospiti Charles Leclerc e Luca Argentero

Questa sera, sabato 14 gennaio, va in onda alle 21.25 su Canale 5 la seconda puntata di C’è posta per te con Maria De Filippi. Storie emozionanti, leggere e divertenti si alterneranno durante il corso del nuovo appuntamento, ma anche tante sorprese. Tra gli ospiti della seconda puntata ci sarà il pilota automobilistico Charles Leclerc, e l’attore Luca Argentero.

C’è posta per te 14 gennaio diretta

La puntata del 14 gennaio di C’è posta per te inizia con la storia di Eleonora, che ha scelto di fare una sorpresa al suo fidanzato Giulio. La sorpresa è proprio il campione di Formula 1 Charles Leclerc. Maria De Filippi racconta che circa tre anni fa Eleonora ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Il suo fidanzato è sempre rimasto accanto a lei, in particolar modo nei momenti più difficili.

“Tu sei la persona che mi fa affrontare tutto con un sorriso. Non sei scappato e amo sempre di più quando dici che vuoi una famiglia con me” afferma Eleonora, che gli promette di mettercela tutta, perché è anche un suo grande desiderio. “Dove ci sei tu c’è luce, c’è gioia, c’è casa” sono le parole lette da Maria nella lettera dedicata a Giulio.

Al termine, scende dalle scale Charles Leclerc, regalando gioia e grande emozione a Giulio. Porta con sé alcune sorprese tra cui i guanti utilizzati nell’ultima stagione del Gran Premio, due cappellini della Ferrari, e un viaggio a Disneyland Paris. Giulio apre la busta per abbracciare e rivedere Eleonora.

La storia di Wanda

C’è posta per te del 14 gennaio prosegue con la storia di Wanda, mamma di tre femmine e un maschio. E’ proprio il figlio maschio di nome Renato, che non vede da ben 18 anni. E’ accompagnata da sua figlia Rita e dal genero Ivano che hanno chiamato la trasmissione per riuscire a far riappacificare madre e figlio. Renato entra in studio con la sua compagna Giuliana.

Dopo la morte del marito Wanda ha infatti venduto casa per risanare dei debiti, andando poi a vivere con Renato. Quest’ultimo ha però poi successivamente avuto dei problemi economici. Entrambi hanno così preso la decisione di andare a vivere a casa di una delle tre sorelle, ma ciò che portato una serie di problematiche che hanno portato Renato ad allontanarsi. Nel momento in cui ha iniziato a convivere con Giuliana, non ha avuto più rapporti con la sua famiglia, che la sua compagna non ha mai conosciuto.

Renato sceglie di aprire la busta per riabbracciare la sua mamma, mentre Giuliana sceglie di non conoscere nessuno di loro ed esce fuori dallo studio.

La storia di un matrimonio interrotto

La puntata del 14 gennaio di C’è posta per te continua con la storia di un matrimonio interrotto. Entra in studio Nicola e Maria De Filippi inizia a raccontare la sua storia. Dopo qualche anno di matrimonio, Nicola lascia sua moglie Annalisa per andare a convivere con la donna con cui l’aveva tradita.

Se ne pente subito dopo e chiede a sua moglie di perdonarlo, in quanto è convinto che provi ancora dei sentimenti nei suoi confronti. Confida però che quella non è stata l’unica, perché successivamente commette lo stesso errore con un’altra donna.

“Sono mesi che aspetto questo momento per guardarti negli occhi e dirti quello che penso. So benissimo che ho sbagliato e per ben due volte” afferma Nicola. Nonostante Nicola abbia provato a chiarire le sue intenzioni con la moglie, Annalisa decide di chiudere la busta.