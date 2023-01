Boomerissima 17 gennaio, anticipazioni: ospiti Raf e Aka7even, nelle squadre Giulia Stabile

Condividi su

Martedì 17 gennaio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Boomerissima. Il programma è condotto da Alessia Marcuzzi. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Boomerissima 17 gennaio, torna la sfida che mette a confronto due generazioni

Boomerissima del 17 gennaio, così come accaduto nel debutto di sette giorni fa, ha l’obiettivo di mettere a confronto due diverse generazioni. Da una parte, infatti, ci sono i Boomer, ovvero coloro che hanno una età superiore ai 40 anni. Dall’altra, invece, c’è la Generazione Z.

A rappresentarle vi sono delle squadre composte da 4 vip. Nelle due ore di spettacolo, le celebrità si sfidano in prove inerenti la musica, la cultura e lo spettacolo. Alla fine di ogni manche il pubblico deve votare la fazione preferita. Nel debutto del 10 gennaio hanno trionfato i Boomer, ovvero Max Giusti, Claudia Gerini, Sabrina Salerno e Francesco Facchinetti. La produzione è a cura della Banijay Italia, mentre la regia è di Luigi Antonini.

Boomerissima 17 gennaio, chi sono composte le squadre

Da chi sono formate le squadre di Boomerissima del 17 gennaio? Per ciò che riguarda i Boomer è presente la cantante Alexia. L’artista, tra le più importanti della musica dance degli anni ‘90, in carriera ha realizzato hit come Dimmi come… e Summer is crazy. Con lei la comica Katia Follesa e l’attore Maurizio Lastrico, negli scorsi anni nel cast di Don Matteo. La squadra, infine, vanta la partecipazione di Elena Santarelli.

La Generazione Z di Boomerissima del 17 gennaio è ben rappresentata da Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino è oggi il conduttore del GF Vip Party. Negli scorsi anni, inoltre, ha presenziato in altre trasmissioni Rai, come Domenica In. Attesa, poi, Giulia Stabile, vincitrice di Amici di Maria De Filippi nel 2021 e tuttora tra le professioniste nel talent. In studio, infine, ci sono Paolo Ciavarro (nel cast di Forum) e la conduttrice radiofonica Ema Stokholma, negli scorsi mesi in gara a Ballando con le stelle.

Gli ospiti

A Boomerissima del 17 gennaio intervengono numerosi ospiti. Tra loro Carlo Conti, attualmente impegnato con Tali e Quali, in onda il sabato su Rai 1. Alessia Marcuzzi accoglie anche Raf, autore di ben 21 album e voce di hit come Gente di mare e La più bella del mondo. Da aprile il cantautore è impegnato ne La Mia Casa Tour, che tocca le principali città italiane. Infine è protagonista Aka7even, cantante lanciato da Amici che, nel 2021, ha vinto il prestigioso riconoscimento di Best Italian Act agli MTV EMA.