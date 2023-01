Il nostro Generale 17 gennaio su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Martedì 17 gennaio, in prima serata su Rai 1, è prevista la messa in onda degli ultimi due episodi de Il nostro Generale. La serie racconta la vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa e dei ragazzi del Nucleo speciale antiterrorismo. Gli episodi sono fruibili, in diretta streaming e on demand, su Rai Play.

Il nostro Generale 17 gennaio, il regista e dove è girato

Gli appuntamenti de Il nostro Generale in programmazione il 17 gennaio sono ideati da Lucio Pellegrini. Quest’ultimo ne ha curato anche la regia insieme ad Andrea Jublin. La sceneggiatura, invece, è di Monica Zapelli e Peppe Fiore. La produzione si è avvalsa della consulenza del giornalista Giovanni Bianconi, oltre che dei figli Rita, Nando e Simona Dalla Chiesa. Sono state preziose, poi, le testimonianze degli agenti del Nucleo. Le riprese de Il nostro Generale del 17 gennaio si sono svolte tra Roma, Torino e Palermo, ovvero nei luoghi dove sono avvenuti realmente i fatti.

Il nostro Generale 17 gennaio, Il ritorno

Il primo episodio si intitola Il Ritorno. Il protagonista, dopo il lutto per la morte della moglie, ha ritrovato l’amore grazie ad Emanuela Setti Carraro. Proprio quest’ultima conosce i figli del Generale.

La serenità, ne Il nostro Generale del 17 gennaio, dura poco. I brigatisti eseguono l’ennesimo omicidio e la vittima, questa volta, è Enrico Riziero Galvaligi, amico e collaboratore del protagonista. Inoltre, Dalla Chiesa è al centro di uno scandalo legato alla P2. In un momento di debolezza ha fatto richiesta di iscrizione. Con il pretesto di una promozione è allontanato dagli incarichi operativi.

Sagunto

Il secondo appuntamento de Il nostro Generale del 17 gennaio ha come titolo Sagunto. L’organizzazione delle Brigate Rosse ha un lento ma inesorabile declino. Nonostante commettano altri omicidi (tra le vittime anche il fratello di Fabrizio Peci), le parole dei pentiti permettono agli inquirenti di procedere spediti nelle indagini.

Nel 1982, il protagonista fa ritorno a Palermo. Qui è intento a proseguire la lotta contro la mafia, forte delle promesse ricevute di poter usufruire di poteri speciali, che però non divengono mai effettivi. Dalla Chiesa si ritrova dunque da solo e, il 3 settembre, è vittima di un attentato. È la Strage di Via Carini, nel quale perde la vita insieme a Emanuela.

Il nostro Generale 17 gennaio, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretato ne Il nostro Generale del 17 gennaio.

–Sergio Castellitto: Carlo Alberto Dalla Chiesa;

–Teresa Saponangelo: Dora Fabbo;

–Antonio Folletto: Nicola;

–Andrea Di Maria: Trucido;

–Stefano Rossi Giordani: Tedesco;

–Camilla Semino Favro: Rita Dalla Chiesa;

–Cecilia Bertozzi: Simona Dalla Chiesa;

–Luigi Imola: Nando Dalla Chiesa;

–Valerio Di Benedetto: Patrizio Peci;

–Claudia Marchiori: Emanuela Setti Carraro.