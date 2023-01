Masterchef Italia 12 diretta 19 gennaio: eliminata Ivana, prova esterna alla Cascata delle Marmore

Condividi su

Giovedì 19 gennaio è andato in onda su Sky un nuovo appuntamento di Masterchef Italia 12. Giudici ancora una volta Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

In questo appuntamento i concorrenti per l’Invention Test devono preparare il supplì al telefono. Alla sfida sarà presente Chef Jacopo Mercuro.

La scorsa settimana è stata eliminata Francesca.

Masterchef Italia 12, diretta 19 gennaio, Mystery Box

La diretta del 19 gennaio di Masterchef Italia inizia con la Mystery Box. Sotto la cloche si nascono alcune conserve di gusti differenti e particolari. Tra questi l’amatriciana di mare, la salsa neurone. Dovranno realizzare una ricetta scegliendo a piacere le conserve e aggiungendo solo 3 ingredienti che andranno a prendere in dispensa. Il tempo a loro disposizione è di 45 minuti.

La prova è abbastanza complicata per gli aspiranti chef perché non conoscono tutti i prodotti che i giudici hanno fornito loro. Scaduto il tempo i giudici spiegano ai concorrenti di essere molto delusi perché tutti hanno preferito realizzare dei piatti troppo semplici, quasi casalinghi, e non all’altezza di una competizione come Masterchef.

Il migliore della prova è stato Olivier.

Masterchef Italia 12, Invention Test, ospite Jacopo Mercuro

La seconda prova è dedicata al supplì di riso. Arriva lo Chef Jacopo Mercuro che ne mostra tre versioni originali. Uno con coda alla vaccinara, pasta e copertura al cacao; tonnarello con crema di piselli e guanciale. L’ultimo è con noodles, zucchine, carote.

In 60 minuti gli aspiranti chef devono preparare dei supplì creativi. Come vantaggio Olivier può confrontarsi per qualche minuto con Jacopo Mercuro.

Dopo gli assaggi i giudici rivelano che i migliori della prova sono Hue, Bubu e Laura. Bubu diventerà anche il capo brigata della prova esterna.

I peggiori invece sono stati Ivana, Laura e Roberto. Loro tre oltre a dover affrontare il Pressure Test, dovranno rinunciare alla prova esterna.

La prova esterna alla Cascata delle Marmore

Gli aspiranti chef si spostano in Umbria, in particolare alla Cascata delle Marmore. Per la prova esterna le protagoniste saranno le Ciriole.

I protagonisti si dividono, come sempre, in Brigata Blu e Brigata Rossa. Dovranno riuscire a soddisfare il palato di 35 commensali ternani doc. Bubu ha deciso di essere capitano con la Brigata Blu e di avere Silvia come capitano dell’altro schieramento.

Le prima portata, uguale per entrambe le squadre, è composta da ciriole alla ternana con sugo di pomodorini, aglio, prezzemolo e peperoncino.

La Brigata Blu per la seconda portata ha scelto il pesce, costringendo gli avversari ad un piatto a base di selvaggina. Terza ed ultima, uguale per tutti, è il panpepato con crema di accompagnamento. La sfida, segnata da molteplici difficoltà e tensioni, è vinta dalla Brigata Rossa.

Il Pressure Test

I membri della Brigata Blu devono affrontare l’Invention Test insieme ad Ivana, Laura e Roberto. In 30 minuti devono realizzare un minestrone originale.

Dopo gli assaggi i giudici annunciano che Ivana deve togliersi grembiule perché è stata eliminata.