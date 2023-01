Domenica In 22 gennaio, anticipazioni: ricordo di Gina Lollobrigida

Condividi su

Domenica 22 gennaio, dalle ore 14:00, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier e, come di consueto, è fruibile anche in diretta streaming su Rai Play.

Domenica In 22 gennaio, il ricordo di Gina Lollobrigida

A Domenica In del 22 gennaio è dato ampio spazio alla morte di Gina Lollobrigida. L’attrice si è spenta lo scorso lunedì all’età di 95 anni. Per ricordarla, nella diretta è in programmazione una lunga intervista ad Andrea Piazzolla. Il 35 enne, tuttofare della diva, è stata la persona che più le è rimasta vicina negli ultimi tempi. Piazzolla è anche al centro di una intricata vicenda giudiziaria. Secondo l’accusa, come racconta Domenica In del 22 gennaio, sarebbe colpevole del reato di circonvenzione d’incapace, finalizzato alla vendita di molti beni di proprietà di Gina. Quest’ultima, fino all’ultimo, ha sempre difeso Piazzolla, che invece è accusato da Andrea Milko Skofic, suo figlio.

Faccia a faccia con Franca Gandolfi

Durante la diretta Venier continua a occuparsi di Gina Lollobrigida con un lungo talk a lei dedicato. Lo spazio intende ricostruire le fasi più importanti della sua carriera, che l’ha portata a vincere sette David di Donatello, un Golden Globe e tre Nastri D’Argento. Nel 2018, inoltre, è stata celebrata con una Stella sulla Hollywood Walk of Fame. In studio, per omaggiarla, c’è in primis il giornalista Adriano Aragozzini, grande amico di Lollobrigida. Attesi anche Antonio Ingroia e Francesco Ruggiero, rispettivamente l’avvocato e il cardiologo dell’interprete.

A Domenica In del 22 gennaio si cambia pagina con Franca Gandolfi, moglie di Domenico Modugno. Nel faccia a faccia è ricordata la vita privata e artistica del cantautore, voce di alcuni brani entrati nella storia della musica italiana. Tra i titoli più importanti ci sono, senza dubbio, Meraviglioso, Nel blu dipinto di blu e Amara terra mia.

Domenica In 22 gennaio, approfondimento sul Festival di Sanremo

A poco più di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo, nel corso di Domenica In del 22 gennaio è in scaletta un approfondimento sulla kermesse. Mara Venier, in compagnia degli opinionisti Francesca Barra e Marino Bartoletti, commenta le ultime notizie legate alla manifestazione canora, al via martedì 7 febbraio. Con l’occasione, il pubblico può ascoltare alcune delle hit più celebri della storia di Sanremo, cantate direttamente dai loro interpreti. Nel talk, infatti, presenziano Bobby Solo, Mal e Gigliola Cinquetti. Con loro ci sono Francesca Alotta e i Jalisse.