Tali e Quali 21 gennaio, la puntata: concorrenti, vincitore, classifica finale, Andrea Bocelli

Sabato 21 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda della terza puntata di Tali e Quali. La puntata è fruibile anche in streaming su Rai Play. Il programma è condotto da Carlo Conti, supportato in studio dai giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.

Con loro c’è un quarto giurato, ovvero un tale e quale ad Antonino Canavacciuolo (interpretato da Claudio Lauretta). Undici i concorrenti che, a suon di imitazioni, tentano di posizionarsi nelle prime due posizioni della classifica, assicurandosi in questo modo l’accesso alla finale. Presenti, in qualità di ospiti, i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Tali e Quali 21 gennaio, inizia la puntata

Inizia la puntata di Tali e Quali del 21 gennaio. Il conduttore ricorda il regista Gino Landi e l’attrice Gina Lollobrigida, scomparsi negli ultimi giorni e ai quali il pubblico dedica una standing ovation. Si parte con il 35 enne Giuseppe Mastrolorenzo, originario di Cosenza ma docente di economia aziendale in Lombardia. Imita Dargen D’Amico e la sua Dove si balla. Per Loretta Goggi “abbiamo iniziato bene“, pur riconoscendo un problema legato all’intonazione. Malgioglio lo stronca: “Non ci somiglia affatto. Ho capito come si balla, ma non come canta lui“.

Nella diretta irrompono Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni: questa settimana hanno il compito di portare in scena la loro personale versione del Da-Da-Un-Pa di Alice ed Ellen Kessler. Fingono, però, di aver perso i vestiti di scena e, dunque, la loro performance è rimandata. A Tali e Quali del 21 gennaio arrivano i Palasport, cover band dei Pooh formata da Lorenzo Ancona, Cosimo Ciniero e dai fratelli Pierangelo e Claudio Giuffrida. Eseguono Pensiero e Chi fermerà la musica. Malgioglio: “Siete stati piacevoli, ma non ho sentito i Pooh“. Tutti gli altri, invece, hanno apprezzato.

Carlo Conti presenta Roy Paladini, barista che interpreta Beat It di Michael Jackson (con tanto di moonwalk). È stato bravissimo e riceve la prima ovazione della serata. Panariello lo definisce “un grande artista“, ma Cristiano le redarguisce: “Mi è mancato il singhiozzo“.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni

Tali e Quali del 21 gennaio continua con l’esibizione di Cirilli e Paolantoni, che si auto definiscono le Sorelle Messner. Il finto Canavacciuolo: “Sembrate i lampadari del mio ristorante“. Parentesi tele-promozione: così come accaduto poco fa a I Soliti Ignoti, Nunzia De Girolamo lancia Ciao Maschio (al via dopo Tali e Quali e che ha come ospite proprio Carlo Conti).

Il prossimo partecipante è Marco Rosati, finto Achille Lauro. Canta Me ne frego. La somiglianza è davvero notevole e infatti ottiene una standing ovation. Complimenti da tutti, Malgioglio compreso: “Sei stato meraviglioso, hai avuto una sensualità fluida“. Alice Olivari, invece, ha il compito di imitare Lady Gaga sulle note di Milion Reasons. Esibizione di altissimo livello anche questa, premiata con una ovazione degli spettatori. È il momento dei provini: alcuni amatori, a bordo dell’ascensore, tentano di convincere i giurati nel tentativo di partecipare nell’appuntamento di sabato 28 gennaio. Una sorta di Corrida, con degli improbabili Max Pezzali, Madonna e Renato Zero.

Tali e Quali del 21 gennaio si arricchisce della voce di Gero Carlino/Eros Ramazzotti e della sua Un angelo disteso al sole. Panariello e Goggi lo reputano “identico”. Si procede con grande ritmo: l’ottava concorrente è l’insegnate di scienze motoria Deborah D’Argenzio, che imita Cher e canta Believe. Più che alla cantante, Deborah somiglia (fisicamente parlando) un po’ a Sabrina Ferilli e un po’ a Gabriella Germani.

Tali e Quali 21 gennaio, le ultime imitazioni

A Tali e Quali del 21 gennaio è il momento di Federico Serra, che interpreta Andrea Bocelli. Esegue Con te partirò, dedicandola ai genitori che ha perso quando aveva solo otto anni. Il migliore (per distacco) dell’episodio, con tanto di standing ovation del pubblico e dei giudici, dai quali arrivano parole di elogio. Nello show c’è spazio per Veronica Creo/Laura Pausini, che performa sulle note di Incancellabile. A livello fisico è molto simile, ma dal punto di vista della voce ci sono differenze notevoli. Le ultime cantanti amatoriali sono le Sisters Up, che cantano Mr. Sandman delle The Puppini Sisters. Goggi e Malgioglio le definiscono “piacevoli”.

In attesa dei voti di Tali e Quali del 21 gennaio si continua con i provini. Senza alcun dubbio lo spazio più esilarante della diretta, tra improbabili Rita Pavone, Leone Di Lernia e Jukebox umani. Si passa ai voti: prima si esprimono i concorrenti, poi i giudici.

Di seguito la classifica finale di Tali e Quali del 21 gennaio:

Federico Serra/Andrea Bocelli; Roy Paladini/Michael Jackson; Gero Carlino/Eros Ramazzotti; Marco Rosati/Achille Lauro; Veronica Creo/Laura Pausini; Alice Olivari/Lady Gaga; Sisters Up/The Puppini Sister; Giuseppe Mastrolorenzo/Dargen Damico; Palasport/Pooh; Deborah D’Argenzio/Cher Francesco Paolantoni e Gabrielle Cirilli/Alice ed Ellen Kessler.

Come prevedibile, la serata è vinta da Federico Serra/Andrea Bocelli. Segue al secondo posto (e, dunque, qualificato alla finale) il Michael Jackson di Roy Paladini. La puntata di Tali e Quali del 21 gennaio termina qui.