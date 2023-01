Ciao Maschio 28 gennaio, gli ospiti: presenti Massimiliano Gallo e Corrado Formigli

Condividi su

Sabato 28 gennaio, in seconda serata su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Ciao Maschio. Il programma è condotto da Nunzia De Girolamo. La puntata è fruibile in diretta streaming su Rai Play.

Ciao Maschio 28 gennaio, come funziona il format

La terza stagione di Ciao Maschio ha fatto il suo esordio la scorsa settimana, ottenendo un ottimo dato di ascolto. In particolare, il debutto ha avuto un seguito di circa 900 mila telespettatori medi, per una share del 14%.

Anche nell’appuntamento del 28 gennaio, Ciao Maschio intende dar vita a un talk con protagonisti tre personaggi celebri appartenenti al genere maschile. L’obiettivo è di soffermarsi a tutto campo sui protagonisti per analizzare il complesso universo maschile. Per farlo, spesso si parte dal rapporto con le donne della loro vita. Gli ospiti, solitamente, provengono da ambienti lavorativi molto differenti.

Marcello Sacchetta

A Ciao Maschio del 28 gennaio presenzia, in primis, Marcello Sacchetta. Ballerino e coreografo, deve la sua notorietà (almeno a livello televisivo) ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent ha prima partecipato come concorrente e poi, dal 2013, come professionista. Nel 2019 ha anche condotto il daytime, all’epoca contenuto nei palinsesti di Real Time.

Marcello Sacchetta ha collaborato con grandi nomi della musica italiana e internazionale, come Giorgia, Justin Bieber, Adriano Celentano e Sting. Negli scorsi mesi ha debuttato su Rai 2 con il ruolo di coreografo in Nudi per la vita.

Ciao Maschio 28 gennaio, Massimiliano Gallo e Corrado Formigli

Nel corso di Ciao Maschio del 28 gennaio partecipa Massimiliano Gallo. L’attore, convolato a nozze il 3 dicembre scorso, ha alle spalle una lunga carriera, iniziata nei primi anni del 2000. Dopo tanti anni di gavetta, ha iniziato a lavorare (pur con ruoli secondari) in titoli importanti, come I Bastardi di Pizzofalcone, Imma Tataranni ed È stata la mano di Dio. Nel 2022 arriva la prima opportunità da protagonista, interpretando il personaggio principale di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso.

Infine, Ciao Maschio del 28 gennaio permette a Corrado Formigli di tornare sulla TV di Stato. Giornalista d’inchiesta, è da anni al timone di Piazzapulita, talk che occupa la prima serata del giovedì su La7 e nel quale Nunzia De Girolamo presenzia spesso come opinionista. Formigli, negli anni di attività, si è recato in zone di guerra e ha realizzato molti reportage degni di nota. Tra i più importanti ci sono quelli sulla guerra in Siria, sull’avanzata dell’ISIS e sulla città di Baghdad all’indomani degli attentati del 2016, che uccisero più di 300 persone.