Spot Panini 2023: Quando completare l’album diventa un gioco da ragazzi

Il nuovo Spot Panini 2023 sta andando in onda sulle rete generaliste da alcuni giorni. La pubblicità, con protagonisti persone comuni, è diretta da William9. Lo spot è stato prodotto in collaborazione con Ad Store e Diaviva.

Panini, presentazione dello spot

Panini è un’azienda fondata a Modena dai quattro fratelli Panini (Giuseppe, Benito, Umberto, Franco) nel 1960 quando decisero di commercializzare la prima collezione Album Calciatori Panini. Per 28 anni è gestita interamente dalla famiglia Panini. Nel 1989 i fratelli vendono l’azienda di figurine e Franco Cosimo Panini fonda una nuova casa editrice che porta il suo nome.

Panini è ancora oggi leader nel settore della produzione di album di figurine di calciatori. Annualmente lancia la nuova collezione per rimanere al passo con il calciomercato e i cambiamenti che avvengono all’interno delle squadre. L’album è inoltre arricchito da alcune nozioni come dati, curiosità e statistiche su calciatori e formazioni.

Con il claim Completare l’album ora è un gioco da ragazzi la nuova campagna pubblicitaria si rivolge alle giovani generazioni, in particolare ai bambini. Ma indirettamente anche agli adulti appassionati di album di figurine di calciatori. Il calcio infatti detiene ancora il primato di essere lo sport più amato e seguito dagli italiani.

Spot Panini, bambini come testimonial

Nella nuova campagna pubblicitaria Panini 2023 ha scelto ancora una volta dei bambini come testimonial che riescono a creare una relazione empatica con i propri coetanei. Accanto a loro un solo personaggio adulto che interpreta un professore, forse la prima figura autorevole al di fuori della sfera familiare con i quali i bambini devono rapportarsi; dopo quella appunto dei propri genitori.

Dopo Rocco Hunt e Alejandro “Papu” Gomez, stavolta l’azienda ha preferito non ricorrere a personaggi celebri.

La pubblicità racconto, ambientazione

Per la nuova pubblicità Panini 2023 ha deciso di cambiare ambientazione, trasferendosi dall’abitazione di Alejandro Gomez ad una classe di bambini di scuola elementare.

Un buffo professore con i capelli scompigliati, con una giacca a quadri e una camicia arricchita da un papillon giallo propone ai suoi piccoli alunni un problema di matematica: “Se una figurina ha un perimetro pari a 260 millimetri, considerato il peso specifico dell’album e… dividendo l’area della bustina per la distanza con l’edicola… Quanto tempo impieghiamo a completare l’album calciatori Panini?”

Gli studenti però non sono minimamente interessanti alla lezione perché sono impegnati a scambiarsi le figurine dei calciatore mentre il docente scrive delle formule alla lavagna. Quando si volta verso la classe interviene un alunno che risponde: “Quest’anno è molto più semplice e le figurine sono fighissime”.

Nella seconda parte alcuni bambini escono frettolosamente da scuola per raggiungere l’edicola più vicina per acquistare l’album e dei pacchetti di figurine. Altri invece sono seduti su una panchina per scambiarsi i doppioni.

In chiusura l’alunno che era intervenuto durante la lezione esordisce come voce fuori campo esclamando “Scopri in edicola la nuova collezione calciatori Panini 2022-2023, mai viste figurine così. Completare l’album ora è un gioco da ragazzi”.

Complessivamente lo spot appare ben costruito e presta attenzione soprattutto ai dettagli. Si inizia da tutta l’oggettistica che compone un’aula scolastica ai suoi protagonisti che sono di varie etnie. Vivendo in una società sempre più multietnica anche le classi appaiono più eterogenee.

Panini lancia inoltre un messaggio positivo di inclusione. Attraverso il semplice atto di scambiarsi le figurine infatti i bambini danno origine a dei momenti di socializzazione, interagendo in maniera costruttiva con i propri coetanei.