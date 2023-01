Grande Fratello Vip 30 gennaio: Ciupilan eliminato, scontro tra Fiordelisi e Donnamaria

Condividi su

Lunedì 30 gennaio, dalle ore 21:45 su Canale 5, è andata in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. A condurre la serata c’è Alfonso Signorini, supportato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Con loro, in studio, anche Giulia Salemi, che ha il compito di leggere in diretta i commenti dei social.

Durante il Grande Fratello Vip del 30 gennaio è in programmazione una eliminazione importante. Al televoto, infatti, ci sono George Ciupilan, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Nell’appuntamento è dato ampio spazio alla nuova separazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Grande Fratello Vip 30 gennaio, Daniele Dal Moro

Inizia la puntata del 30 gennaio del Grande Fratello Vip. Dopo i saluti di rito, Alfonso Signorini chiude il televoto. Successivamente, il conduttore annuncia che dalla prossima settimana torna il doppio appuntamento settimanale, in programmazione il lunedì e il giovedì. Una clip introduce il primo argomento della serata, ovvero il rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tanti i tira e molla tra i due, con il concorrente che afferma di essere frenato dalle gesta compiute dalla concorrente nelle scorse settimane.

Tornati in diretta, Dal Moro racconta di aver subito numerose angherie. In Casa è criticato per le sue reazioni, troppo spesso considerate sopra le righe ed eccessive. Più volte non ha rispettato neanche le regole imposte dallo show, compresa quella di indossare sempre il microfono. Signorini lo rimprovera: “Offendi me e tutte le persone che lavorano al programma“.

Al Grande Fratello Vip del 30 gennaio il partecipante si reca in cortiletto, dove incontra il padre Gianni: “Nel bene e nel male, in questi mesi sei sempre rimasto te stesso e di questo siamo orgogliosi. Oggi sei uno dei protagonisti dell’edizione. Devi cercare di guardare avanti, rispettando le regole e facendo leva sui valori che ti abbiamo insegnato. Nella vita hai sofferto molto, ma sei sempre riuscito a risollevarti“. Orietta Berti rimprovera tutti per la scarsa igiene: “Pulite le camere e ricordatevi che quella non è casa vostra. Abbiate rispetto“.

George Ciupilan è eliminato, è scontro tra Donnamaria e Fiordelisi

Nel Grande Fratello Vip del 30 gennaio è comunicato il verdetto del televoto. Con oltre un milione di voti (record per questa stagione), l’eliminato è George Ciupilan. La preferita dal pubblico è Oriana con il 40%, seguita da Nikita con il 38% e George con il 22%. L’ex collegiale racconta di aver superato una dipendenza dall’alcool. Proprio oggi festeggia il primo anno da astemio.

Un focus è proposto, ora, sull’ennesima crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Quest’ultimo afferma: “Lei mi ha detto di tutto per motivi decisamente futili e non mi ha mai chiesto scusa. Trovo questo comportamento folle, specie perché arriva da una persona che dice di amarmi”. L’ex schermitrice risponde: “Io mi sono innamorata di una persona con delle qualità che ora non vedo più. Inizialmente si è mostrato in un modo, ma ora è diverso. Non è più disposto a difendermi”.

È scontro tra Donnamaria e Bruganelli. L’opinionista afferma: “Tu non sei minimamente innamorato di Antonella. Ti sfoghi proprio con le persone che prendono in giro la tua donna. Edoardo, stai attento a quello che fai. Tu significhi qualcosa solo perché sei stata con lei“. Piovono fischi per la moglie di Bonolis, che viene criticata dallo stesso conduttore. Orietta Berti a Fiordelisi: “Non accetti le critiche e non ascolti. Non rispetti nessuno, sei una brutta rappresentanza per la gioventù italiana“.

Grande Fratello Vip 30 gennaio, Donnamaria incontra il padre

La diretta del Grande Fratello Vip del 30 gennaio va avanti con una sorpresa per Donnamaria, che incontra il padre Enzo: “Noi siamo felici e orgogliosi. Qui è tutta una provocazione, ma tu usi l’ironia, l’intelligenza e la dialettica. Con queste armi sei diventato importante. Stai mostrando una pazienza incredibile, oltre che il rispetto. Tu sei vero. Detto questo, tra te e Fiordelisi c’è una grande storia d’amore, che ha alla base tanta sofferenza. Ti do un consiglio: non parlare con gli amici“. Termina tutto a tarallucci e vino, con i concorrenti che si abbracciano in giardino.

Alfonso Signorini, al Grande Fratello Vip del 30 gennaio, annuncia che nelle prossime settimane arriveranno in Casa degli ex di alcuni Vipponi. Tra loro c’è Ivana Mrazova, in passato fidanzata di Luca Onestini che fa il suo rientro nello show (per ora come ospite) il prossimo lunedì. L’inquilino, in attesa della prossima puntata, riceve una lettera da lei: “Sto seguendo il programma, mi fa un certo effetto rivederti lì dove tutto è iniziato (…). Abbiamo vissuto dei momenti molto speciali e per entrambi è stata la storia più importante, che abbiamo chiuso in un modo sbagliato“. Onestini svela: “Mi ha lasciato su Whatsapp“.

Attilio Romita, poi, è chiamato in Mistery Room per analizzare il suo legame con Sarah Altobello. La showgirl ha ammesso di provare per il giornalista un sentimento che va oltre l’amicizia. Romita gli dà il due di picche: “Io non riesco a vedere i presupposti per un cambio di vita radicale. Il rapporto più importante, per me, è quello con Mimma“.

Iniziano le nomination

È il momento dei preferiti: i concorrenti hanno scelto Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Il preferito di Sonia Bruganelli è Attilio Romita, mentre quello di Orietta Berti è Edoardo Donnamaria. La cantante critica il padre del co-conduttore di Forum per aver difeso Antonella Fiordelisi. Intanto, siamo arrivati quasi alla fine della puntata e Giulia Salemi ha letto i tweet solo una volta, all’una e un quarto di notte.

Al Grande Fratello Vip del 30 gennaio partono le nomination. Alberto De Pisis, Milena Miconi, Nicole Murgia e Micol Incorvaia votano Antonella Fiordelisi. Davide Donadei sceglie Giaele De Donà. Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Andrea Maestrelli vorrebbero eliminare Nikita Pelizon. Antonella Fiordelisi fa il nome di Nicole Murgia. Giaele De Donà e Oriana Marzoli mandano al televoto Davide Donadei. La scelta di Nikita Pelizon e di Daniele Dal Moro è Alberto De Pisis. Sarah Altobelli vota Andrea Maestrelli. Salemi legge i suoi primi tweet all’una e un quarto di notte. Attilio Romita vorrebbe eliminare Micol Incorvaia. Edoardo Donnamaria, infine, fa il nome di Antonino Spinalbese.

I quattro al televoto sono Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Davide Donadei e Alberto De Pisis. Non è prevista nessuna eliminazione e il più votato è immune. Ai Vipponi è tagliato il budget per la spesa a causa dei troppi richiami ricevuti dagli autori. Termina qui la puntata.