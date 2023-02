C’è Posta per Te diretta 4 febbraio: arrivano Federica Pellegrini con Matteo Giunta e Il Volo

Condividi su

Sabato 4 febbraio quinta puntata di C’è Posta per te in onda in prima serata su Canale 5.

Come ogni settimana Maria De Filippi racconta storie di persone comuni che vogliono fare una sorpresa ad un loro caro o per ricongiungersi con un familiari.

Ospiti della puntata Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta e il trio musicale Il Volo.

C’è Posta per Te, diretta 4 febbraio, quinta puntata

La diretta del 4 febbraio di C’è Posta per te inizia con un regalo. Entrano in studio Federica Pellegrini e Matteo Giunta per aiutare la 29enne Ida che vuole fare una sorpresa ai genitori e alla sorella.

La ragazza nel 2020 nel periodo del natale scopre una piccola pallina sul seno e da lì viene a conoscenza di avere un tumore al seno. E’ obbligata ad operarsi all’inizio del 2021 e ad affrontare la chemioterapia.

La madre ha deciso di licenziarsi per stare accanto e per prendersi cura di lei. In quei mesi terribili Ida riconosce di essere stata presso troppo arrabbiata con il mondo. Ida oggi fortunatamente è guarita e la sua famiglia è stata la sua migliore medicina.

Roberta, Maurizio e la figlia Martina accettano l’invito.

Nella classica lettera che legge la conduttrice agli ospiti vengono riassunti i momenti salienti del periodo della malattia, dagli attimi di apprensione all’affetto e alla vicinanza che Roberta, Maurizio e Martina hanno dato ad Ida. Sono però contenuti anche dei ricordi felici della famiglia.