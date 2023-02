Le Iene 7 febbraio, anticipazioni: doping nel mondo del calcio, tra gli ospiti Fabio Rovazzi

Condividi su

Martedì 7 febbraio, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma è condotto da Belen Rodriguez. Con lei, in studio, i comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Presente anche Nathan Kiboba. La puntata è fruibile in diretta e in streaming sul sito di Mediaset Play.

Le Iene 7 febbraio, il doping nel calcio

Nel corso della diretta de Le Iene del 7 febbraio si approfondisce il tema del doping nel calcio. Della vicenda se ne occupa l’inviato Filippo Roma. La questione è tornata centrale nelle ultime settimane, in particolar modo dopo la morte prematura di alcuni ex calciatori.

Il primo a parlare del problema è stato Dino Baggio, ex centrocampista della nazionale e vice – campione del mondo negli Stati Uniti nel 1994. Durante una intervista ha dichiarato: “Bisognerebbe investigare sulle sostanze che abbiamo preso in quel periodo. Sarebbe opportuno capire se certi integratori, con il tempo, fanno bene o meno. Ho paura anche io, perché sta succedendo a molti giocatori”.

Come raccontano Le Iene del 7 febbraio, tali preoccupazioni sono state condivise da altri importanti esponenti del mondo del pallone. Tra loro l’ex centrocampista Sandro Mazzola (campione d’Europa nel 1968) e l’ex difensore Marco Tardelli (campione del Mondo nel 1982).

Le interviste a Zdenek Zeman e a Massimo Brambati

Filippo Roma, durante la diretta, intervista Zdenek Zeman e l’ex calciatore di Serie A Massimo Brambati. Secondo le anticipazioni diffuse dalla trasmissione, l’allenatore ha svelato: “Penso che sia strano che tutti si spaventino ora e non quando prendevano qualcosa (…). Secondo me non è cambiato niente, purtroppo. Questi ragazzi che ci pensano ora ci potevano pensare 25 anni fa, chiedendo cosa stessero prendendo e perché. Oggi è tardi”.

Brambati, a Le Iene del del 7 febbraio ha aggiunto: “Temo ci possa essere una correlazione tra quello che ho preso negli anni ‘80 e ciò che sta accadendo ultimamente. Prendevo praticamente tutte le domeniche il Micoren, che aumentava la capacità polmonare. Qualche anno dopo è risultato proibitissimo in quanto sostanza dopante. (…) Mi preoccupano molto anche tutte le flebo che ho fatto prima dei match, io non so esattamente cosa ci potesse essere, se non che mi dicevano che c’erano degli zuccheri o che c’era questa corteccia surrenale, bandita successivamente”.

Le Iene 7 febbraio, gli ospiti

A Le Iene del 7 febbraio intervengono vari ospiti. In primis Fabio Rovazzi, da poco in radio con il nuovo singolo Niente è per sempre. Inoltre, di recente è stato nominato ambasciatore dell’UNICEF. Atteso in studio anche il karateka Luigi Busà, protagonista di un botta e risposta a distanza con Fedez. Dopo che il rapper ha definito “inutile” il karate, Busà gli ha ricordato: “La disciplina è tra le più antiche arti marziali del mondo e insegna il rispetto verso noi stessi e per gli altri”. Infine presenzia lo scrittore Mattia Insolia, che proprio oggi ha pubblicato il suo nuovo romanzo intitolato Cieli in fiamme.