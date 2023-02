Sanremo 2023 scaletta seconda serata: Paola e Chiara le ultime a esibirsi, presente Drusilla Foer

Condividi su

Qui di seguito vi proponiamo la scaletta della seconda serata di Sanremo 2023. L’appuntamento è condotto da Amadeus e Gianni Morandi. Con loro, in qualità di co – conduttrice, c’è Francesca Fagnani. La messa in onda, come di consueto, è su Rai 1 dalle ore 20:40. La fruizione è garantita anche in streaming su Rai Play.

Sanremo 2023 scaletta seconda serata, l’ordine di uscita dei cantanti

La scaletta della seconda serata di Sanremo 2023 prevede che si esibiscano quattordici artisti. Come annunciato in conferenza stampa, questo è l’elenco di artisti e il loro ordine di uscita.

Will; Modà; Sethu; Articolo 31; Lazza; Giorgia; Colapesce e Dimartino; Shari; Madame; Levante; Tananai; Rosa Chemical; LDA; Paola e Chiara.

All’Ariston tornano gli artisti internazionali

La scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 contiene vari ospiti. Dopo anni, infatti, la kermesse può vantare la presenza di artisti internazionali. Amadeus accoglie, a tal proposito, i Black Eyed Peas. Quest’ultimo, band nota in tutto il mondo, nello scorso novembre hanno pubblicato il loro nono e ultimo album, intitolato Evolution. Il gruppo presente alla kermesse è formato da Will.I.Am, Apl.De.Ap, Taboo e J. Rey Soul. Per i Black Eyed Peas non è la prima volta nella città dei fiori. Qui, infatti, hanno già presenziato come ospiti nel 2004, quando il Festival era condotto da Simona Ventura.

Nella scaletta della terza serata del Festival di Sanremo 2023 ci sono i collegamenti con i palchi posti all’esterno del Teatro. Dalla nave attraccata in città si esibisce Fedez, che per tutta la settimana conduce su Rai 2 lo show Muschio Selvaggio. Nel Suzuki Stage montato in Piazza Colombo, invece, ci sono Nek e Francesco Renga.

Sanremo 2023 scaletta seconda serata, Massimo Ranieri e Al Bano

Nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2023 è in programma un omaggio alla musica italiana. Per questo sono accolti due delle voci più importanti dell’universo musicale nostrano, ovvero Massimo Ranieri e Al Bano. I cantanti sono protagonisti di un duetto, al quale si unisce anche Gianni Morandi.

Dopo Elena Sofia Ricci, Amadeus dà spazio a un altro importante attore protagonista delle fiction originali della Rai. All’Ariston c’è Francesco Arca, che parla al pubblico della serie Resta con me. La produzione è diretta dalla regista Monica Vullo ed esordisce sulla rete ammiraglia della TV di Stato domenica 19 febbraio. Per la seconda serata è in programma un momento comico a cura di Angelo Duro. Per parlare della difficile situazione in Iran presenziano anche Drusilla Foer e l’attivista Pegah. Lo stand up comedian è al suo esordio sul palco più importante d’Italia. Immancabili, infine, i collegamenti da Via Asiago con Fiorello.

Sanremo 2023 scaletta seconda serata, gli orari degli ospiti

Questo, inoltre, l’ordine di uscita degli ospiti (con i rispettivi orari) della seconda serata di Sanremo 2023.

21:04 Francesco Arca con Mario Di Leva;

21:23 Al Bano, Gianni Morandi e Al Bano;

22:14 Drusilla Foer e l’attivista iraniana Pegah;

22:58 Black Eyed Peas;

23:32 Fedez;

00:22 Angelo Duro.