Avanzi il prossimo, dal 1° marzo su TV2000 la gara culinaria con protagonisti gli avanzi

Martedì 28 febbraio, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Belve. Il programma, come di consueto, è condotto da Francesca Fagnani. La puntata è fruibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Belve 28 febbraio, tornano Ubaldo Pantani e le star dei social

Belve del 28 febbraio è il secondo appuntamento trasmesso in prima serata. L’esordio di sette giorni fa ha convinto un totale di circa 850 mila telespettatori, per una share del 4,5%. Nella puntata sono confermate le new entry comiche già viste nel debutto. A loro il compito di curare gli spazi che intervallano una intervista e l’altra.

Presente il noto imitatore Ubaldo Pantani. Con lui ci sono le Eterobasiche, ovvero Maria Chiara Cicolani e Valeria De Angelis. Le due sono note sui social per dar vita a parodie sui maschi etero basici. Attesa l’imitatrice Cristina Di Tella, che su TikTok è virale in quanto capace di ricostruire con successo i movimenti e le intonazioni vocali di tanti personaggio celebri.

Belve 28 febbraio, intervista a Massimo Giletti

A Belve del 28 febbraio vanno in scena tre interviste. La prima ha come protagonista il giornalista e conduttore Massimo Giletti, impegnato su La7 con il programma Non è l’Arena. Per lui si tratta di un ritorno nella TV di Stato, dove per diverse tempo ha condotto con grande successo L’Arena, talk della domenica pomeriggio di Rai 1.

Sono tanti i temi che potrebbero essere affrontati con Giletti. Lecito pensare che si possa parlare di mafia. Il conduttore, a Non è l’Arena, si occupa spesso di criminalità organizzata e in diverse occasioni ha invitato pentiti ed ex esponenti della criminalità organizzata. Tra loro Salvatore Baiardo, che proprio dialogando con il giornalista aveva profetizzato l’imminente arresto di Matteo Messina Denaro.

Carolina Crescentini e Rocco Casalino

A Belve del 28 febbraio si parla del mondo della recitazione con un faccia a faccia in compagnia di Carolina Crescentini. L’attrice ha alle spalle una lunghissima carriera, lavorando al fianco di registi del calibro di Ferzan Ozpetek e Silvio Muccino. Inoltre nel 2011 ha vinto un Nastro D’Argento come miglior attrice non protagonista per la pellicola 20 sigarette. Attualmente interpreta il ruolo di Paola Vinci, Direttrice del carcere minorile in Mare Fuori, serie che sta andando in onda su Rai 2.

Infine, Francesca Fagnani dialoga a lungo con Rocco Casalino. Come è noto, la popolarità per Casalino arriva nel 2000, quando è tra i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Dopo diverse altre partecipazioni tv, nel 2011 entra in politica, iscrivendosi al Movimento 5 Stelle. Dal 2018 al 2021 ha ricoperto il ruolo di capo ufficio stampa dell’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nel suo mandato ha affrontato vari momenti complicati, come il crollo del Ponte Morandi e la pandemia da Covid-19.