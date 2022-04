Senti che fame nonna pensaci tu, su Food Network approdano Lidia Bastianich e Anna Moroni

Condividi su

In arrivo grosse novità su Food Network (canale 33 del digitale terrestre), dove sta per iniziare una nuova produzione originale intitolata Senti che fame nonna pensaci tu. Il programma, che verterà intorno al mondo della cucina, avrà come protagoniste due nonne e amanti dei fornelli: Anna Moroni e Lidia Bastianich.

Senti che fame nonna pensaci tu, il debutto domenica 10 aprile

Senti che fame nonna pensaci tu debutta domenica 10 aprile, alle ore 15:00. Il format è interamente incentrato sulle due conduttrici. Sia Anna che Lidia, infatti, sono due nonne simpatiche e moderne, che hanno, però, sempre mostrato di avere un carattere forte. Nel nuovo programma tv, le due conduttrici racconteranno, attraverso i piatti della tradizione italiana e americana, gli aneddoti delle loro vite e dei loro viaggi intorno al mondo.

Senti che fame nonna pensaci tu è una produzione che si articolerà in otto puntate, in onda tutte le domeniche pomeriggio. Nel programma, poi, avrà un certo peso anche la città di Roma, che con i suoi suggestivi paesaggi farà da cornice alle ricette.

Anna Moroni mancava dalla tv da quasi un anno

Oggi 83enne, Anna Moroni deve gran parte della sua popolarità a La Prova del Cuoco. Qui, infatti, la conduttrice di Senti che fame nonna pensaci tu ha lavorato per ben 16 anni, cimentandosi in ricette tipiche italiane e offrendo lezioni di cucina alla conduttrice Antonella Clerici.

Il sodalizio artistico con la conduttrice si interrompe, però, nel 2018, quando sia Antonella Clerici che Anna Moroni scelgono di abbandonare il programma. Nonostante questo, comunque, la ‘casalinga più famosa d’Italia’ continua a lavorare in tv, conducendo Ricette all’Italiana con Davide Mengacci, su Rete 4. Qui Anna Moroni rimane fino alla chiusura del programma, arrivata nel gennaio del 2021. Da quel momento in poi, la cuoca non ha partecipato ad altre produzioni tv, ad eccezione della partecipazione nel maggio 2021 a È sempre mezzogiorno, programma condotto da Antonella Clerici.

Senti che fame nonna pensaci tu, Lidia Bastianich è stata giudice a Junior Masterchef Italia

Anche Lidia Bastianich, oggi 75enne, ha già preso parte ad altre produzioni televisive. In particolare, la mamma di Joe è stata per due anni (2014 e 2015) una delle giudici di Junior Masterchef Italia. La cuoca, poi, ha partecipato (sempre come giudice) anche a Family Food Fight. Lidia Bastianich, inoltre, ha pubblicato negli Stati Uniti numerosi libri sulla cucina italiana.

Senti che fame nonna pensaci tu è un format firmato da Elio Bonsignore. Il programma è, poi, prodotto in esclusiva per Discovery Italia dalla Me Production, con il coordinamento di Discovery Media Brand Solutions.