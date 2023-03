Fratelli di Crozza diretta 3 marzo: il caso Piantedosi sui migranti

Condividi su

Venerdì 3 marzo, dalle ore 21:30 su Rai 1, è prevista la messa in onda della finale di The Voice Senior. Il talent, come di consueto, è condotto da Antonella Clerici. A darsi battaglia dodici voci over 60, appartenenti ai team di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri e Clementino. A decretare il vincitore è il pubblico a casa con il televoto: di conseguenza, dunque, la serata è in diretta.

Di seguito l’elenco dei finalisti.

Lisa Maggio ;

; Marco Rancati ;

; Claudio Morosi ;

; Minnie Minoprio ;

; Maria Teresa Reale ;

; Alex Sure;

Con loro, a The Voice Senior, ci sono anche:

Aida Cooper ;

; Ronnie Jones ;

; Lisa Manosperti ;

; Mario Aiudi ;

; Sergio Borgia ;

; Emilio Paolo Piluso.

The Voice Senior è fruibile anche in diretta streaming dal sito di Rai Play. Il concorrente vincitore guadagna la possibilità di incidere una delle cover eseguite nel corso del programma con l’etichetta discografica Universal Music. Grande ospite della puntata è Fiorella Mannoia.

The Voice Senior finale 3 marzo, inizia la finale

Inizia la finale del 3 marzo di The Voice Senior. Dopo la presentazioni di rito, Clementino fa il suo ingresso su una lettiga romana: “Festeggio la mia vittoria!“. Antonella Clerici ringrazia il pubblico: “Sono emozionata. Grazie a tutti perché abbiamo celebrato la vita: è stata un’edizione da record“. Prima di iniziare la gara, tutti i dodici finalisti duettano su un medley di Come si cambia, Che sia benedetta e Quello che le donne non dicono con Fiorella Mannoia.

La conduttrice apre il televoto, poi si parte con la gara. Rompe il ghiaccio con Se telefonando (nella versione di Mina) Lisa Maggio, appartenente al team di Gigi D’Alessio. La canzone permette di ricordare Maurizio Costanzo, morto sette giorni fa e che figura tra gli autori della hit. Proseguono i Ricchi e Poveri con Stefano Borgia, che presenta Il Cielo di Renato Zero. Direttamente da Piacenza, poi, arriva Marco Rancati, che ha come coach Gigi D’Alessio. Dimostra di avere una grande estensione vocale con The Great Prentender di Freddie Mercury. Ogni performance è introdotta da una clip in cui i cantanti si presentano e spiegano il motivo per il quale hanno scelto di iscriversi nel reality.

Nella finale del 3 marzo di The Voice Senior esordisce la squadra di Clementino con Maria Teresa Reale, che esegue Un’emozione da poco di Anna Oxa. Standing ovation per lei, con il rapper napoletano che si commuove: “Quella di oggi è stata la tua migliore interpretazione“. Il quinto partecipante è Ronnie Jones, della compagine di Loredana Bertè che arricchisce la diretta con You are the sunshine of my life di Stevie Wonder.

Va avanti la gara

La finale del 3 marzo di The Voice Senior prosegue con una clip comica incentrata sul rapporto tra D’Alessio e Clementino. La conduttrice, in seguito, pubblicizza la partenza di The Voice Kids, in prima serata su Rai 1 delle giornate di domani e di sabato 11 marzo. Loredana Bertè presenta la sesta finalista: è Lisa Manosperti, che dedica La donna cannone di Francesco De Gregori al marito. Un’esibizione emozionante, seppur non la migliore da quando è nello show.

Si continua a gran ritmo. È il momento di Minnie Minoprio, alla quale Clementino ha affidato Sex bomb di Tom Jones.